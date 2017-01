lululemon, DICK's Sporting Goods, PetSmart et Johnston & Murphy reconnus comme des chefs de file novateurs du secteur

NEUHAUSEN, SUISSE--(Marketwired - Jan 11, 2017) - Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) félicite aujourd'hui ses clients, lululemon, DICK's Sporting Goods, PetSmart et Johnston & Murphy, en leur attribuant un prix du secteur pour leur innovation dans le commerce de détail et l'excellence opérationnelle de leurs magasins.

Les marques ont été récompensées par les prix « Retail TouchPoints Store Operations Superstar Awards » et « Innovative Retail Technologies Retailer Innovation Awards » pour une innovation et un leadership exemplaires en 2016. Ces prix récompensent les détaillants pour leurs stratégies d'exploitation des magasins innovantes et couronnées de succès, ainsi que pour leur engagement pour faire progresser l'expérience de la clientèle grâce à la mise en œuvre de technologies innovantes.

Retail TouchPoints Store Operations Superstars (Superstars de l'exploitation de magasins avec points de vente tactiles ) :

lululemon athletica a été récompensée dans la catégorie Optimisation des stocks pour son utilisation de la technologie RFID dans le but de créer une expérience visiteur exceptionnelle. Ce chef de file à l'avant-garde du secteur des vêtements de sport considère l'exactitude des stocks comme une absolue nécessité pour atteindre son principal objectif : une expérience visiteur optimale vis-à-vis de sa marque. lululemon a également identifié dans la technologie RFID la solution à certains points d'exploitation problématiques concernant les besoins en réapprovisionnement, et les processus de transfert et d'expédition chronophages. En travaillant avec Tyco Retail Solutions, lululemon a pu déployer la technologie RFID dans l'intégralité de ses 300 magasins nord-américains.





DICK's Sporting Goods a été récompensée dans la catégorie Contrôle des pertes pour son utilisation de la vidéo-surveillance sur IP et de la technologie RFID pour la prévention des pertes dans ses magasins. Ce détaillant de premier plan spécialisé dans le sport et le fitness a été l'une des premières sociétés à adopter les deux technologies, y compris le système de détection en vitrine Sensormatic Synergy, et l'utilisation novatrice par DICK des technologies LP pour faire progresser l'expérience de la clientèle a révolutionné la façon dont l'entreprise utilise avec succès les nouvelles données IoT des magasins.





PetSmart a remporté le prix dans la catégorie Engagement de la clientèle pour son déploiement de la solution de décompte et de conversion des visiteurs de ShopperTrak. La mise en œuvre de la solution des données de trafic permet à ce détaillant spécialisé dans les produits pour animaux de compagnie le plus large d'Amérique du Nord de planifier efficacement son personnel en magasin, de renforcer ses taux de conversion, de stimuler sa performance, et en fin de compte, de proposer une meilleure expérience à sa clientèle.





Innovative Retail Technologies, Retail Innovators (Technologies du commerce de détail innovantes, Innovateurs du commerce de détail) :

Johnston & Murphy a obtenu une récompense dans la catégorie Exploitation en magasin. Ce détaillant de chaussures, d'accessoires et de vêtements de luxe a investi dans la solution de décompte et de conversion des visiteurs de ShopperTrak pour mieux comprendre le nombre de clients se rendant dans ses magasins, identifier ses périodes de pointe, planifier son personnel de façon plus appropriée et optimiser ses opérations en magasin. En exploitant la technologie de cette façon, Johnston & Murphy est capable de proposer une expérience en magasin exceptionnelle qui est la pierre angulaire de leur réussite.





DICK's Sporting Goods a remporté le prix dans la catégorie Contrôle des pertes. L'utilisation innovante par la société de la technologie, y compris la migration vers la vidéo sur IP, l'analytique des données et les technologies EAS et RFID, soutient leur stratégie LP globale dans la protection de la marque. L'exploitation de la technologie RFID à des fins de LP est une source d'avantages bien plus importants que la simple réduction des pertes, et joue également un rôle fondamental dans les initiatives multicanaux plus larges de la société et dans ses stratégies d'accomplissement du magasin.





« La mise en œuvre de technologies intelligentes qui rationalisent les exploitations des magasins et améliorent l'expérience de la clientèle peut avoir un impact très important sur l'activité des détaillants. lululemon, DICK's Sporting Goods, PetSmart et Johnston & Murphy sont au premier plan de l'industrie avec leur approche progressive pour créer des expériences client différenciées », a déclaré Tony D'Onofrio, directeur de l'expérience client chez Tyco Retail Solutions. « C'est un honneur de s'associer à des détaillants véritablement innovants, et j'ai hâte de suivre les succès continus de nos clients. »

Pour en apprendre davantage sur ces récompenses et les stratégies de magasin à succès, visitez les sites Internet Retail TouchPoints 2016 Store Operations Superstar Awards et Innovative Retail Technologies Retailer Innovation Awards.

