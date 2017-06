Lumenpulse réalise l'opération de fermeture du capital

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 juin 2017) - Lumenpulse Inc. (TSX:LMP) (« Lumenpulse » ou la « Société »), la société mère du Groupe Lumenpulse, un chef de file en matière de solutions d'éclairage DEL à haut rendement de catégorie de spécifications, est heureuse d'annoncer que les opérations aux termes du plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui avait été annoncé précédemment et qui implique la Société et 10191051 Canada Inc., ont été réalisées plus tôt aujourd'hui. Aux termes du plan d'arrangement, un groupe dirigé par François-Xavier Souvay, le fondateur et président et chef de la direction de Lumenpulse, ainsi que plusieurs autres actionnaires actuels de la Société et Corporation Énergie Power, une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada, ont acquis indirectement la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Lumenpulse au prix de 21,25 $ au comptant par action.

La contrepartie pour les actions de Lumenpulse a été versée à Compagnie Trust TSX, en sa qualité de dépositaire aux termes de l'arrangement, et elle sera remise aux anciens actionnaires le plus tôt possible après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires inscrits, le plus tôt possible après qu'une lettre d'envoi dûment remplie et signée ait été reçue par le dépositaire, accompagnée du ou des certificats d'actions et/ou du ou des avis du système d'inscription direct (SID) représentant les actions qu'ils détenaient).

En conséquence de la transaction, les actions ordinaires de Lumenpulse seront radiées sous peu de la cote de la Bourse de Toronto, et la Société va demander de cesser d'être un émetteur assujetti dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondé en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et elle a gagné plusieurs prix et reconnaissances, y compris plusieurs prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires, deux prix Red Dot Product Design, un prix Lightfair Innovation et un prix iF Design. Le Groupe Lumenpulse compte actuellement 670 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal (Canada) et des bureaux à Vancouver, Québec, Boston, Paris, Florence, Londres et Manchester. Lumenpulse Inc., la société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP. Pour plus d'information, visitez le www.lumenpulsegroup.com.

À propos de Corporation Énergie Power

Corporation Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada constituée en 2012 et ayant comme objectif d'investir dans le secteur de l'énergie durable et renouvelable. Énergie Power investit dans des sociétés qui peuvent offrir des flux de trésorerie à long terme récurrents, stables et croissants, et participe au développement de telles sociétés. Énergie Power détient actuellement des placements dans deux sociétés : Potentia Renewables Inc., un producteur d'énergie renouvelable actif en Amérique du Nord, et Eagle Creek Renewable Energy, un propriétaire et exploitant américain d'installations hydroélectriques.

Relativement à ce qui précède, 10191051 Canada Inc. a déposé une déclaration selon le système d'alerte, sous le profil de la Société sur SEDAR. L'adresse de 10191051 Canada Inc. est 751, rue du Square-Victoria, Montréal (Québec) H2Y 2J3.