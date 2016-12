MADD Canada met l'accent sur la sécurité et la prévention de la conduite avec facultés affaiblies à l'approche du Nouvel An

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 28 décembre 2016) - MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, souhaitent une bonne et heureuse année à tous les Canadiens et profitent de l'occasion pour offrir quelques conseils de prévention de la conduite avec facultés affaiblies.

" Le décompte de fin d'année approche à vive allure, a affirmé Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada, et nous tenons à prendre un moment pour rappeler à la population l'importance de prévoir un moyen sécuritaire - et sobre - de rentrer à la maison. Les quelques minutes que vous prendrez pour planifier un moyen de transport sécuritaire pour vous et vos invités pourraient vous sauver une vie de regret et de chagrin. "

Que vous soyez invité ou hôte, ces quelques petits conseils pourraient vous aider à partir le Nouvel An du bon pied.

Si vous sortez :

prenez un taxi ou le transport en commun;

choisissez un conducteur désigné;

passez la nuit chez vos parents ou vos amis.

Si vous recevez :

assurez-vous d'offrir de la nourriture et ayez un bon choix de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool ; par exemple, vous pourriez servir des apéros sans alcool de MADD (offerts dans les épiceries, les pharmacies, les détaillants participants et sur MADD Virgin Drinks);

servez les boissons vous-même afin d'être en mesure d'évaluer la consommation de vos invités;

ne servez pas d'alcool à une personne intoxiquée;

informez-vous pour savoir comment vos invités ont l'intention de rentrer à la maison et quels sont ceux qui ont l'intention de conduire;

assurez-vous d'avoir les numéros de téléphone des services de taxi à portée de la main ou composez #TAXI sur votre cellulaire. Vous pouvez également télécharger la nouvelle application Le Lift de #TAXI (8294) pour réserver vos taxis et trouver les meilleurs itinéraires n'importe où au Canada;

soyez prêt à héberger vos invités au besoin;

cessez de servir l'alcool bien avant la fin de la soirée;

il n'y a pas que les bars et les établissements autorisés qui peuvent être tenus légalement responsables d'avoir servi de l'alcool de manière excessive ou des gestes de leurs convives qui conduisent avec les facultés affaiblies. Les hôtes sont tenus de tout faire pour empêcher leurs invités de conduire avec les facultés affaiblies. Pour de plus amples renseignements et pour des conseils sur les moyens de protéger vos invités, consultez les brochures de MADD Canada sur les responsabilités légales des hôtes privés http://madd.ca/pages/medias/bibliotheque-de-ressources/?lang=fr#3bd163cd37e3144a1 )

" L'arrivée du Nouvel An devrait être porteuse de joie et d'espoir, a affirmé Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada. Ne permettez pas à la conduite avec facultés affaiblies de tourner la joie en tragédie. Rien ne peut justifier de prendre le volant avec les facultés affaiblies, surtout lorsque nous avons l'embarras du choix quant aux options sécuritaires. "

Finalement, MADD Canada et Allstate du Canada encouragent les automobilistes à être attentifs aux autres conducteurs et à composer le 911 s'ils croient voir un chauffard aux facultés affaiblies. C'est un simple appel qui pourrait sauver une vie !

