MADD Canada : Mettez la conduite sobre et sécuritaire en tête de votre liste de souhaits des Fêtes.

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 22 décembre 2016) - En ce temps des Fêtes, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, invitent les Canadiens à contribuer à la prévention de la conduite avec facultés affaiblies en planifiant des déplacements sobres et sécuritaires lors de leurs sorties.

" Il est impensable qu'une personne perde la vie ou subisse des blessures parce que quelqu'un ne s'est pas donné la peine de prévoir un moyen de se faire reconduire par un conducteur sobre, déplore Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. La conduite avec facultés affaiblies est un crime si simple à prévenir. Il suffit de prendre quelques minutes avant de sortir pour prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. "

Personne ne croit qu'il puisse causer une collision qui puisse tuer ou blesser quelqu'un. Toutefois, la conduite avec facultés affaiblies tue chaque année des centaines de Canadiens et fait des dizaines de milliers de blessés. En effet, dans environ 58 % des cas de collisions mortelles, la présence d'alcool et/ou de drogue est relevée dans l'organisme des conducteurs impliqués.

Mme Hynes-Coates et sa famille connaissent trop bien les ravages causés par la conduite avec facultés affaiblies. Son beau-fils Nicholas Coates a été tué par un chauffard aux facultés affaiblies en 2013.

Voici quelques mesures que les Canadiens peuvent prendre pour rendre hommage à la mémoire des victimes innocentes de la conduite avec facultés affaiblies et éviter que d'autres familles aient à souffrir un sort pareil :

planifiez vos sorties; si vous avez l'intention de boire, prévoyez de prendre un taxi, choisissez un conducteur désigné ou soyez prêt à passer la nuit chez vos parents ou vos amis; ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies;

n'acceptez jamais d'être reconduit par une personne dont les facultés sont affaiblies;

composez le 911 si vous voyez un conducteur dont les facultés semblent être affaiblies.

La 29e édition annuelle de l'Opération ruban rouge de MADD Canada bat actuellement son plein. Allstate du Canada est le commanditaire principal de cette campagne du temps de Fêtes qui sensibilise la population à l'importance de la conduite sobre et sécuritaire. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur http://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr.

" Allstate du Canada souhaite à tous de très joyeuses Fêtes et invite la population à célébrer de façon responsable. Si vous avez l'intention de consommer, confiez la conduite à une personne sobre, implore Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada, compagnie d'assurance. C'est en faisant des choix responsables et en confiant la conduite aux personnes sobres que nous réussirons à mettre nos familles et nos communautés à l'abri des dangers de la conduite avec facultés affaiblies. "

Les Fêtes peuvent être une période très difficile pour ceux qui pleurent la perte d'un être cher dans une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies. MADD Canada offre des ressources et des services de soutien pour les victimes et les survivants dont, entre autres, un livret intitulé " Les Fêtes et l'espoir ". Pour en savoir davantage, consultez http://madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/?lang=fr .

Si vous avez besoin d'un moyen sécuritaire de rentrer à la maison après une soirée des Fêtes, à la sortie d'un bar ou si vous cherchez un moyen de transport sécuritaire pour vos invités, vous pouvez compter sur les applications de notre commanditaire, " LE LIFT " et " #TAXI ", qui permettent de trouver les options de transport les plus rapides et les plus commodes. Il suffit de télécharger l'application " LE LIFT " et de l'installer sur votre téléphone intelligent pour réserver vos taxis et trouver les meilleurs itinéraires n'importe où au Canada. Vous pouvez également composer #TAXI (# 8-2-9-4) sur votre téléphone cellulaire pour être mis en contact avec votre compagnie de taxi préférée ou le premier service disponible. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://lelift.com/ et http://www.poundtaxi.com/ .

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en " bonnes mains "MD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca .