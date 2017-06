MADD Canada rappelle de planifier vos déplacements durant la longue fin de semaine de la Fête nationale du Québec

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 22 juin 2017) - Ce sera bientôt la longue fin de semaine de la Fête nationale et de nombreuses activités sont au programme pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste, la riche histoire de la province et la culture dynamique du peuple québécois. MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, tiennent à rappeler aux Québécois de prendre quelques minutes lorsqu'ils planifieront leurs célébrations pour prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.

" Nous ne voulons surtout pas que la fin de semaine se termine par une collision mortelle pour qui que ce soit, a souligné Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Les quelques minutes qu'il faut pour prévoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison pourraient faire toute la différence et prévenir une tragédie. Les risques associés à la conduite avec facultés affaiblies sont tout simplement trop élevés pour vous, votre famille, vos amis et tous les autres usagers de la route. "

Chaque année, au Canada, des centaines de décès et des dizaines de milliers de blessures entièrement évitables surviennent dans des collisions attribuables à l'alcool et la drogue au volant.

MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, invitent la population à célébrer de façon responsable - si vous avez l'intention de consommer, laissez la voiture à la maison et laissez-vous reconduire par Uber, prenez un taxi, l'autobus ou le métro, ou choisissez à l'avance un conducteur désigné.

" Peu importe que vous sortiez ou que vous fêtiez en famille ou avec des amis, si vous consommez, confiez la conduite à une personne sobre, a déclaré Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada. Personne ne s'attend à causer une collision, ou, pire encore, à tuer ou blesser quelqu'un, mais c'est le risque que l'on prend lorsqu'on choisit de conduire sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. "

Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser l'appli " Conducteur désigné " officielle de MADD Canada pour faire venir une voiture Uber. Rendez-vous sur https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en " bonnes mains "MD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca.