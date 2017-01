Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de plus de 550 vœux en 2016

TORONTO, ON--(Marketwired - 5 janvier 2017) - PJ s'est rendu à Ottawa pour devenir premier ministre. Le vœu de Jeri-Ann s'est réalisé grâce à un simulateur de vol professionnel qui lui a donné la chance de voyager en avion à sa façon. Kael a reçu sa maisonnette de rêve. Ashley a rencontré son joueur de baseball préféré…

" L'année 2016 a été exceptionnelle pour les enfants de vœux et leurs familles ", a affirmé Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction, Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada. " Grâce à l'aide de nos généreux donateurs, partenaires, bénévoles et membres du personnel, nous avons réalisé plus de 550 vœux dans les communautés d'un bout à l'autre du pays. Ces vœux ont inspiré des jeunes à rêver, sans se laisser limiter par leur maladie. Ils leur ont donné l'espoir dont ils ont besoin et leur ont apporté des moments de bonheur grandement mérités. Merci pour votre compassion et vos généreux dons. Votre contribution a fait une différence extraordinaire dans la vie d'enfants courageux. "

Depuis sa fondation en 1983, Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada a réalisé les vœux de plus de 6 800 enfants de trois à dix-sept ans dont la santé est gravement menacée.

" Nous avons toujours apprécié chaque jour qui nous est accordé, mais nous sommes tellement occupés que nous oublions parfois de savourer pleinement les moments que nous passons ensemble ", a confié un parent de vœu. " Le vœu nous a permis de nous rapprocher, d'une merveilleuse façon. "

Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada prévoit réaliser 650 vœux en 2017, avec l'aide de gens comme vous. La réalisation de leur vœu rend les enfants malades encore plus déterminés à combattre la maladie et les encourage à croire que tout est possible, même l'avenir. Selon une étude récente, 71 % des adultes dont nous avons réalisé le vœu alors qu'ils étaient enfants estiment que l'expérience a contribué à leur sauver la vie.

" En songeant à l'année qui vient de passer et à la joie que les vœux comme celui d'Annie, qui voulait prononcer un discours à WE Day, ont apportée à des milliers d'enfants canadiens, nous nous rappelons pourquoi notre organisme est si important pour les familles qui traversent des moments terriblement éprouvants ", a déclaré Jennifer Klotz-Ritter.

Les particuliers, les entreprises, les fondations, les groupes communautaires et les organismes jouent tous un rôle crucial dans la réalisation de vœux magiques. Renseignez-vous sur les façons dont vous pouvez aider Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD en 2017.

À propos de Make-A-Wish®/Fais-Un-VœuMD Canada

Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada est un organisme dynamique qui réalise les vœux d'enfants dont la santé est gravement menacée, afin d'apporter espoir, force et joie. En plus du bureau national, huit (8) sections régionales exaucent les vœux d'enfants qui en ont besoin, d'un bout à l'autre du pays. Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada est affilié à Make-A-Wish® International, le plus important organisme exauçant des vœux au monde, qui a réalisé les vœux et les rêves de plus de 350 000 enfants depuis 1980. Pour en savoir davantage, visitez faisunvoeu.ca.

