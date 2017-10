Marc Dorcel et Anne-Marie Losique s'associent au Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 oct. 2017) -

Note aux rédacteurs : Deux photos sont associées à ce communiqué de presse.

MARC DORCEL et VANESSA MEDIA unissent leurs forces afin de lancer une chaîne pour adultes haut de gamme au Canada, ainsi qu'une offre VOD inégalée en français et en anglais. Pour consacrer leur union, le lancement du plus spectaculaire film adulte européen jamais réalisé, L'Infiltrée (bande-annonce disponible sur demande), en 4K UHD, témoigne de leur volonté d'accroître le rayonnement de leur savoir-faire unique au monde sur le marché canadien.

« Pour des raisons évidentes de proximité, puisque nous partageons la même culture et les mêmes valeurs, les marchés québécois et canadien ont toujours été très importants pour MARC DORCEL. Nous sommes ravis d'avoir conclu un partenariat avec Anne-Marie Losique qui, à l'évidence, a la même sensibilité que nous et la même volonté de porter l'érotisme au plus haut. Nous avons ainsi l'ambition d'offrir ensemble, sous notre marque, au Québec et au Canada, le meilleur des divertissements pour adultes. » - Gregory Dorcel, PDG de Marc Dorcel

MARC DORCEL a toujours imposé la plus grande qualité à ses productions : soigné, raffiné, réalisé avec un soin jaloux du détail, le film DORCEL est une référence mondiale. Cette vision bien à part du sexe chic, que MARC DORCEL rend accessible au plus grand nombre, a donné lieu au Pornochic©, marque déposée par la Société MARC DORCEL.

Leader européen de la production de films X haut de gamme, très investie dans l'édition et la distribution de contenus pour adultes, la Société MARC DORCEL, présente dans 56 pays, explore sans cesse de nouvelles facettes du métier. Sa compréhension de l'industrie mondiale lui a permis une entrée réussie en tant qu'éditeur de programmes et de services multimédias : création de trois chaînes tv à part entière (dont DORCEL TV), de sites Internet et mobiles, de magazines et de conceptstore, etc. Par ailleurs, évoquons aussi le succès de Dorcelvision, leader des services de vidéo à la demande en Europe. Cette expertise a effectivement convaincu les plus grands opérateurs de s'adresser à la société pour la gestion et l'approvisionnement de leur offre.

Le goût d'innover...

Nous sommes en 1979. Le film X se voit interdire l'accès à la programmation des cinémas traditionnels. Parallèlement, le magnétoscope fait une entrée discrète dans les foyers français. Attentif à la technologie de son époque, MARC DORCEL - qui jusqu'ici éditait des romans photos et des revues érotiques - invente le cinéma pour adultes disponible sur cassette. Avec lui, le film X ne se cache plus ; il entre dans la maison, et se fait une place dans la vie du couple.

L'intérêt de la compagnie envers les technologies du moment ne s'est dès lors jamais démenti. MARC DORCEL a toujours figuré parmi les précurseurs des nouveaux médias. Quand 2008 et 2009 voient décoller les services de vidéo à la demande, la plateforme de VOD Dorcelvision compte déjà près de huit ans d'existence... Pionnier mondial, DORCEL et les services de VOD représentent près de 30 % du chiffre d'affaires du marché français de la VOD.

Toujours pionnier, MARC DORCEL est le premier, en 2010, à avoir proposé des contenus 3D. La société propose désormais des productions entièrement tournées en 4K UHD, ainsi que des productions de réalité virtuelle. MARC DORCEL rime avec inventivité-médias : une vraie histoire d'amour entre contenus et supports, au nom d'un plaisir accessible au plus grand nombre.

À PROPOS DE MARC DORCEL

Avec ses propres chaines télé, ses plateformes VOD, ses magazines, ses sites et ses boutiques, l'expert des moyens de distribution numérique a toujours rayonné auprès du grand public comme des professionnels pour la qualité de ses produits et services au caractère innovant et sophistiqué. Aujourd'hui, la somme des métiers et des savoir-faire MARC DORCEL en fait un leader mondial.

Grégory Dorcel rejoint son père en 1996, prenant en charge le développement international et les premiers projets multimédias de la société dont il devient le Directeur Général en 2000.

À PROPOS DE VANESSA MEDIA

Lancée en 2010, Vanessa Media est une entreprise québécoise qui distribue deux chaînes pour adultes sur le marché canadien, VividTV et HustlerTV, en plus de présenter sur les différentes plateformes des opérateurs télé une centaine d'heures par mois d'offre transactionnelle VOD à la pièce, dans toute l'Amérique du Nord.

Anne-Marie Losique, PDG de Vanessa Media, est disponible pour entrevue.

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

http://www.marketwire.com/library/20171010-1103318_800.jpg

http://www.marketwire.com/library/20171010-3318_1_800.jpg