Marché Goodfood Corp. poursuit sa croissance rapide et augmente de 45% son nombre d'abonnés actifs d'un trimestre à l'autre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 déc. 2017) - Marché Goodfood Corp. (« Marché Goodfood » ou « la Société ») (TSX:FOOD), le chef de file canadien de repas prêts à cuisiner, a annoncé aujourd'hui que son nombre d'abonnés actifs a augmenté à 45 000 au 30 novembre 2017, en hausse de 14 000 abonnés, soit 45% par rapport au 31 août 2017. Il s'agit également d'une augmentation de 463% depuis le 30 novembre 2016.

« Le premier trimestre de notre exercice 2018 a été notre meilleur à ce jour, ce qui démontre la qualité de nos repas et de notre expérience client. Nous avons été en mesure de livrer un nombre record de repas grâce à l'agrandissement de notre installation de production et de distribution. Nous avons hâte d'offrir l'expérience Goodfood dans l'Ouest canadien en 2018, augmentant ainsi notre marché exploitable de 45%, soit 11 millions de consommateurs potentiels additionnels », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Marché Goodfood.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood est le chef de file canadien de repas prêts à cuisiner. La Société livre chaque semaine à ses abonnés tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de l'entreprise est de simplifier la préparation cuisine, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir : cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnés sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La Société prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. Les bureaux chef de la compagnie se situent à Montréal, Canada. En date du 30 novembre 2017, Marché Goodfood comptait 45 000 abonnés. www.marchegoodfood.ca