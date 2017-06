Maru/Matchbox : Les Canadiens souhaitent que le premier ministre adopte une ligne plus dure à l'égard du gouvernement américain

Un manque de confiance dans les Etats-Unis cause un sens de précarité dans notre pays

Les Canadiens sont de toute évidence concernés par le climat politique aux États-Unis, 79 pour cent d'entre eux affirmant qu'ils ne font pas confiance au gouvernement fédéral américain. Cette crainte et cette aversion se manifestent à l'heure actuelle par un fort désir que notre premier ministre adopte une position plus ferme envers les États-Unis. Selon l'opinion de 90 pour cent des répondants, M. Trudeau « doit protéger les intérêts canadiens, même si cela risque de nuire aux relations commerciales entre les Canada et les États-Unis.

« Comme l'avait dit le premier ministre Pierre Trudeau au Club de la presse de Washington en 1969 : Être votre voisin, c'est comme dormir avec un éléphant. Quelque douce et placide que soit la bête, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements. » déclare Sara Cappe, directrice générale, Public Affairs and Agency, Maru/Matchbox.

Les Canadiens conviennent que l'économie canadienne dépend de ses bonnes relations commerciales avec les États-Unis (89 pour cent). Néanmoins, ils ne sont pas disposés à permettre aux États-Unis de contrôler la discussion. La plupart des Canadiens ayant des impressions négatives de la position actuelle des États-Unis en ce qui concerne plusieurs de nos enjeux commerciaux - le bois d'œuvre, les produits laitiers et l'ALÉNA - ils désirent ardemment que le premier ministre défende les intérêts canadiens. En effet, ils sont presque tous d'avis (84 pour cent) que si le premier ministre Trudeau ne tient pas tête au président Trump sur le plan des relations commerciales, l'économie canadienne en souffrira.



« Les Canadiens non seulement reconnaissent que nous avons affaire à un éléphant, ils sont très préoccupés par ses mouvements et grognements inquiétants et espèrent que le gouvernement leur viendra en aide, » ajoute Mme Cappe.

Les questions de commerce avec les États-Unis et ce que prévoit le président Trump pour renégocier l'ALÉNA causent beaucoup d'anxiété aux Canadiens. Plus de la moitié (63 pour cent) des Canadiens ont une mauvaise opinion de l'approche des États-Unis relative à l'ALÉNA et la moitié (53 pour cent) perçoivent négativement la politique étrangère américaine à l'égard du Canada. Le climat politique provoque chez les Canadiens du « dégoût » (52 pour cent), de « l'anxiété » (46 pour cent), de la « peur » (44 pour cent) et de la « tristesse » (40 pour cent). Ce sont là des préoccupations que les Canadiens expriment haut et fort; ils veulent que leurs dirigeants règlent ces questions.

En même temps, les Canadiens semblent faire preuve de prudence sur les plans économique et social en réduisant leurs dépenses discrétionnaires. En effet, deux Canadiens sur cinq déclarent qu'ils dépensent moins sur les sorties au restaurant et les activités de loisir, tandis qu'un tiers d'entre eux surveillent de très près leurs dépenses sur leur maison et sur les dispositifs technologiques. Un tiers disent également qu'ils donnent moins aux œuvres caritatives. Ces réductions pourraient affaiblir l'économie canadienne et, dans le cas des œuvres caritatives, nuire à la société. Le fait que les Canadiens sont presque deux fois plus susceptibles de réduire leurs dépenses sur ce genre d'activités que leurs voisins américains est un signe révélateur de l'appréhension causée par les grondements du président américain.

