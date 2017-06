Mason Graphite et le Conseil des Innus de Pessamit signent une entente sur les répercussions et avantages nommée l'Entente Mushalakan

PESSAMIT, QUÉBEC--(Marketwired - 16 juin 2017) - Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:LLG)(OTCQX:MGPHF) et le Conseil des Innus de Pessamit ont procédé aujourd'hui à la signature de l'Entente Mushalakan, une entente sur les répercussions et avantages (ERA) issue du protocole de coopération conclu en 2014 entre les Parties.

L'Entente Mushalakan, négociée directement entre le Conseil de Pessamit et les dirigeants de Mason Graphite, reflète la volonté des Parties de collaborer étroitement afin que le projet de mine de graphite du Lac Guéret soit un succès et qu'il bénéficie à la communauté de Pessamit et à la population de Manicouagan. D'une même voix, le chef René Simon et le président de Mason Graphite, Benoît Gascon, se sont dits très heureux de cette entente et se sont réjouis de cette nouvelle collaboration entre la Première Nation de Pessamit et la Société. « Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui la conclusion de l'Entente Mushalakan. Fondée sur un principe d'équité entre Nations, cette dernière bénéficiera à la population du Québec et aux Pessamiuilnut dans le respect de leurs droits et de leur territoire » a précisé M. Gascon. De son côté, le chef Simon a tenu à souligner l'approche exemplaire de la Société dans ce projet : « Dès le début, Mason Graphite a agi avec beaucoup de respect et d'éthique à l'égard de notre Première Nation. La démarche entreprise par Benoît Gascon et son équipe a créé un standard sur le territoire de Pessamit. »

Emplois et dispositions financières

Dans le cadre de l'Entente Mushalakan, les Parties s'engagent à concevoir une stratégie de formation et d'emploi spécifique aux Pessamiuilnut. Cette stratégie sera élaborée de façon à assurer des opportunités d'emplois de tous niveaux aux Pessamiuilnut et d'encourager la rétention et l'avancement de ceux-ci au sein du projet. En plus de la stratégie, cette entente permettra aux Innus de Pessamit de prendre part de façon concrète au projet et ce, grâce à des possibilités de contrats en plus de leur garantir des avantages financiers et socio-économiques justes et équitables. Ces derniers permettront de promouvoir et de protéger les droits, le mode de vie et la culture des Pessamiuilnut en plus de soutenir le développement économique des générations actuelles et futures.

Mine du Lac Guéret

Le projet du Lac Guéret, d'une durée de vie initiale de 25 ans, consiste en une mine à ciel ouvert située à environ 285 km au nord de Baie-Comeau, sur le Nitassinan (territoire traditionnel) de la Première Nation de Pessamit, et en une usine de traitement et un parc à résidus situés dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier de Baie-Comeau. D'une capacité annuelle prévue d'environ 51 900 tonnes de concentrés de graphite, le projet procurera lors de sa pleine opération près de 100 emplois directs que se partageront les travailleurs autochtones et allochtones de la région selon un objectif d'emplois basé sur la proportion démographique des communautés de Pessamit et de la MRC Manicouagan avec une bonification pour Pessamit.

Personnes-ressources : Questions en lien avec la communauté de Pessamit et l'Entente Mushalakan : Gérald Hervieux Conseiller Tél : 418 567-8488 Cell : 418-295-6698 Hervieux66@gmail.com Questions sur le projet du Lac Guéret, Mason Graphite et l'Entente Mushalakan : Luc Veilleux, CPA, CA Vice-président exécutif et Chef de la direction financière +1 514 289-3582 info@masongraphite.com

À propos de Mason Graphite et du projet du Lac Guéret

Mason Graphite est une compagnie minière canadienne dédiée au développement du gisement de graphite naturel du Lac Guéret dont elle détient 100 % des droits. La Société est dirigée par une équipe expérimentée possédant plus de 5 décennies d'expérience dans le graphite, notamment dans la production, la vente ainsi que la recherche et le développement. Pour plus d'informations: www.masongraphite.com.

Mason Graphite Inc. pour le conseil d'administration,

"Benoît Gascon, CPA, CA", Président et chef de la direction

