Matamec annonce un placement privé sans courtier

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Matamec Explorations Inc. ("Matamec" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) annonce qu'elle réalisera un placement privé sans courtier d'au plus 499 000 $, au terme duquel elle émettra un nombre maximal de 6 666 666 actions ordinaires accréditives, au prix de 0,075 $ l'action.

Dans le cadre du placement privé, Matamec pourrait verser une commission de vente au comptant à différents courtiers en valeurs mobilières, d'un montant total correspondant à 8 % du produit brut du placement. De plus, Matamec pourrait attribuer des options d'intermédiation à différents courtiers en valeurs mobilières, leur donnant le droit de souscrire un nombre total d'actions ordinaires supplémentaires représentant au plus 6 % du nombre total d'actions ordinaires émises et vendues dans le cadre du placement. Les options d'intermédiation pourront être levées au prix de 0,075 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement privé, qui est prévue avoir lieu d'ici le 11 août 2017.

À propos de Matamec

Située à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière dont les activités portent sur deux axes principaux de développement : l'or et les éléments essentiels pour les technologies liées à l'énergie, avec des propriétés contenant, entre autres, du lithium (Tansim-100 %), du cobalt (Fabre-100 %), du nickel-cobalt-platinoïdes (Vulcain-100 %) et des terres rares (Kipawa-72 %).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10 % sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi pour l'or dans 6 propriétés, incluant les propriétés Matheson JV (50 %) et Matheson-Pelangio (100 %) situées à l'est de la mine Hoyle Pond à Timmins en Ontario, la propriété Valmont (100 %) au Québec, ainsi que dans trois propriétés situées sur le territoire couvert par le Plan Nord dans des environnements géologiques similaires à certaines en mines en production. Celles-ci incluent les propriétés Sakami (détenue à 50 %) et Opinaca Gold West (détenue à 100 %) situées dans le secteur de la mine Éléonore à la Baie-James, et la propriété Casa-Detour (100 %) située à l'est de la propriété Burntbush de Detour Gold Corp.

