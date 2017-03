Matamec participe au PDAC 2017 et dévoile la mise à jour de son site Web

Les investisseurs sont invités à venir visiter Matamec à son kiosque # 2831 ou en ligne afin d'obtenir les dernières nouvelles sur ses propriétés Or et Energie

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Matamec Explorations Inc. (« Matamec » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) est très heureuse de participer au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) cette année, et invite les investisseurs à visiter son kiosque # 2831 au PDAC du 5 au 8 mars. Matamec est également heureuse d'annoncer la mise à jour de son site Web à www.matamec.com. Le site fournit plus d'informations sur les récents travaux réalisés sur les propriétés aurifères et celles possédant des éléments utilisés par les technologies liées à l'énergie de l'entreprise.

PDAC - Kiosque # 2831

« Le PDAC s'annonce cette année très intéressant pour Matamec, car nous avons de nombreuses nouvelles à partager avec nos investisseurs », a déclaré André Gauthier, président et chef de la direction de Matamec. « Nous avons beaucoup travaillé sur notre projet phare, la Coentreprise terres rares Kipawa. De plus, des développements récents ont eu lieu sur plusieurs de nos autres propriétés aurifères et celles avec des éléments utilisées par les technologies reliées à l'énergie. Nous avons hâte de rencontrer les personnes intéressées à en savoir plus au kiosque # 2831 de Matamec au PDAC. »

Le Congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) 2017 a lieu au Metro Toronto Convention Centre du 5 au 8 mars.

Site Web mis à jour: www.matamec.com

Matamec dévoile également aujourd'hui son site Web mis à jour, www.matamec.com, qui fournit des informations sur ses activités récentes au niveau de ses propriétés aurifères et celles reliées à l'énergie. Les investisseurs qui ne peuvent assister au PDAC sont invités à visiter Matamec en ligne à www.matamec. afin d'obtenir les dernières informations au niveau de la Société, son projet phare Coentreprise terres rares Kipawa, et toutes ses autres propriétés aurifères et celles reliées à l'énergie.

Une carte indiquant l'emplacement des propriétés aurifères et celles reliées à l'énergie de Matamec est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/170306_MAT_carte.jpg

À propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités portent sur deux axes principaux de développement: l'or, et les éléments essentiels pour les technologies liées à l'énergie, avec des propriétés contenant, entre autres, du lithium (Tansim-détenue à 100%), du cobalt (Fabre-détenue à 100%), du nickel (Vulcain-détenue à 100%) et des terres rares (Kipawa-détenue à 72%).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détient une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi pour l'or, sur les trois propriétés suivantes: HMR (1% NSR détenue), Matheson JV (détenue à 50%) et Pelangio (détenue à 100%), situées dans le secteur oriental de la mine Hoyle Pond à Timmins en Ontario, ainsi que trois propriétés situées sur le territoire couvert par le Plan Nord du Québec. Celles-ci incluent les propriétés Sakami (détenue à 50%) et Opinaca Gold West (détenue à 100%) dans un contexte géologique similaire à la mine Éléonore à la Baie-James au Québec).

« La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué ».