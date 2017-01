Mécano Mobile R.L. agrandit son usine et poursuit ses objectifs de croissance

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à cette entreprise d'Amqui dans le Bas-St-Laurent

AMQUI, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'économie canadienne a besoin pour croître de manière soutenue et inclusive que les entreprises manufacturières investissent davantage dans l'acquisition des équipements qui favoriseront l'augmentation de leur productivité et de leur compétitivité. Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes qui génèrent la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, qu'une aide financière de 291 000 $ a été accordée à Mécano Mobile R.L. pour améliorer sa productivité, prendre de l'expansion et, du même coup, soutenir sa croissance.

Fondée en 1995 par Monsieur Renaud Lavoie, l'entreprise Mécano Mobile R.L. se spécialise dans la conception, la fabrication, l'amélioration, la réparation et l'installation de systèmes hydrauliques pour divers équipements. Elle se spécialise également dans le domaine de l'usinage et de la soudure. Sa clientèle œuvre dans différents secteurs : forestier, transport et construction.

L'entreprise située à Amqui dans le Bas-St-Laurent est présentement limitée dans ses possibilités de croissance due au manque d'espace dans l'usine. Cette contribution remboursable, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettra de procéder à l'agrandissement de l'usine ainsi que de faire l'acquisition et l'installation d'équipements.

« Je suis très heureux de voir que DEC soutient Mécano Mobile R.L., une PME en pleine croissance qui n'hésite pas à investir pour prendre de l'expansion, ce qui constitue l'une des clés du succès. Grâce à cette aide financière, Mécano Mobile saura augmenter sa productivité et sa croissance tout en créant de vastes débouchés dont profiteront sa clientèle et la population du Bas-St-Laurent »

- Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

« En investissant dans l'innovation manufacturière, le gouvernement du Canada aide les entreprises à investir dans leur avenir. Ces investissements, comme celui accordé à Mécano Mobile R.L., contribue à stimuler la croissance de l'économie canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

