MediaPlatform rend accessible la diffusion via Skype pour entreprise auprès de publics d'une taille illimitée

La plateforme d'entreprise leader de la diffusion en direct fournit un service de transmission évolutif aux utilisateurs de la Solution de communication unifiée de Microsoft

LOS ANGELES, CA--(Marketwired - 11 juillet 2017) - MediaPlatform (www.mediaplatform.com), la plateforme d'entreprise leader de la diffusion en direct et des solutions de gestion des contenus vidéo à la demande, a annoncé ce jour une intégration avec Microsoft Skype pour entreprise, afin de permettre la diffusion des réunions vidéo en direct auprès de publics de plus de 10 000 téléspectateurs de façon simultanée.

" Nous sommes très heureux d'annoncer l'interopérabilité de notre plateforme de diffusion vidéo primée WebCaster avec Skype pour entreprise, afin de permettre des diffusions sur le web en direct hautement évolutives directement à partir du Skype pour entreprise client ", a déclaré Mike Newman, PDG de MediaPlatform. " L'accessibilité et la facilité d'utilisation apportées par Skype pour entreprise, associées à l'évolutivité et à l'expérience hautement personnalisable proposées par WebCaster, changent d'ores et déjà la façon dont les organisations leaders communiquent à l'heure actuelle ".

L'interopérabilité entre Skype pour entreprise et MediaPlatform constitue une première, associant l'outil unifié de communications le plus répandu dans le classement Fortune 500 à la solution de diffusion d'entreprise en direct primée, dans le but d'aider les organisations à fournir des présentations multimédia interactives en toute fluidité à des publics de toutes tailles, en tous lieux.

Skype pour entreprise et la plateforme WebCaster

Les organisations qui utilisent d'ores et déjà Skype pour entreprise peuvent à présent profiter de la plateforme de diffusion en direct reconnue en tant que leader par Gartner pour fournir en toute sécurité des communications vidéo en interne et en externe.

Avec MediaPlatform WebCaster, les utilisateurs de Skype pour entreprise accèdent à un ensemble puissant de fonctionnalités d'entreprise, via le nuage ou par le biais d'une installation sur site. Ces fonctionnalités incluent notamment l'enregistrement du spectateur, des diapositives, des contenus pré-enregistrés, l'assurance qualité, des sondages et l'auto-archivage. Avec une prise en charge de la diffusion en direct à débit adaptatif (adaptive bitrate streaming (ABR), en anglais) et une solide analytique concernant les spectateurs, WebCaster garantit la mise à disposition de toutes les présentations, tout en fournissant également des données précieuses pour ce qui est de l'implication et du comportement des spectateurs.

Les intégrations existantes de WebCaster avec Cisco, Polycom et Zoom fournissent aux utilisateurs de ces outils de pointe une solution leur permettant de surmonter les difficultés liées à la mise à disposition d'un accès à grande échelle aux réunions vidéo au profit de salariés se trouvant dans le monde entier, et aident les organisations à optimiser leur retour sur investissement dans le domaine des conférences.

Mise à disposition des salariés, dans le monde entier, de diffusions d'entreprises via Skype

MediaPlatform fournit aux utilisateurs de Skype pour entreprise des capacités incomparables de diffusion vidéo en ligne, grâce à un moteur de diffusion fondé sur des règles exploitant toutes les options disponibles pour assurer une diffusion réussie. D'après la société internationale de conseil Frost & Sullivan, cette technologie, dénommée SmartPath, " accorde à MediaPlatform un avantage net sur ses concurrents ".

Les sociétés qui ont choisi Skype pour entreprise en tant que système de communications unifiées peuvent désormais utiliser la puissance de pénétration d'audience incomparable que SmartPath rend possible, en définissant sur mesure un ensemble de règles de diffusion média et relais pour assigner un flux compatible à chaque technologie de diffusion vidéo, le tout de façon dynamique. Avec MediaPlatform et Skype pour entreprise, une organisation peut diffuser ses initiatives de communications unifiées dans quasiment tous les types de scenarii de mise à disposition, tout en protégeant dans le même temps les réseaux internes.

La qualité de service et d'expérience de Skype pour entreprise

Alors que, pour des raisons pratiques, les entreprises font en sorte que leurs dirigeants, éparpillés partout dans le monde, puissent diffuser les réunions via Skype pour entreprise, afin d'être en mesure de se mettre en relation avec des effectifs également éparpillés, la demande d'une expérience en termes de qualité de l'information lors de ces interactions a augmenté.

Grâce à la mise à disposition de l'intégration de MediaPlatform avec Skype pour entreprise, les départements TI jouissent à présent d'un accès aux données de qualité de service et d'expérience vitales pour évaluer l'efficacité des activités de communication d'entreprise au sein de l'environnement de communications unifiées Microsoft. Le tableau de bord Video Business Intelligence (VBI) constitue le premier système de suivi en temps réel au monde pour les diffusions via Skype pour entreprise, avec un suivi détaillé des tampons, des relais, des visionnages réussis et bien d'autres éléments (jusqu'au niveau de l'utilisateur individuel).

Grâce à la VBI, les gestionnaires de réseau chargés de la maintenance des déploiements de Skype pour entreprise auront désormais accès à l'analyse prescriptive, afin d'évaluer les performances du système d'entreprise dans son ensemble.

MediaPlatform et l'écosystème Microsoft

La possibilité de diffuser via Skype pour entreprise des réunions auprès de publics d'une taille illimitée constitue le dernier ajout par rapport aux intégrations antérieurement disponibles entre MediaPlatform et Microsoft.

SharePoint : l'intégration de MediaPlatform avec SharePoint permet la diffusion vidéo interactive et à la demande dans le portail d'entreprise utilisé par 80 % des sociétés du classement Fortune 100. Des enregistrements Skype pour entreprise et d'autres médias d'entreprise peuvent être créés, gérés centralement et visionnés sur n'importe quel dispositif, le tout sans quitter l'environnement SharePoint. MediaPlatform rend possible une expérience vidéo plus riche dans le cadre des installations SharePoint et d'Office 365.

Yammer : avec l'intégration de MediaPlatform pour Yammer, les entreprises peuvent incorporer plus aisément des vidéos dans la trame sociale de l'organisation, et renforcer la coopération entre les équipes dispersées. Le partage des connaissances et les communications entre les différents départements se voient améliorés, grâce à la diffusion en direct au sein du portail Yammer, avec des présentations rendues accessibles via MediaPlatform.

À propos de MediaPlatform

MediaPlatform est la plateforme leader de vidéo d'entreprise permettant des diffusions en direct à grande échelle et de vidéos à la demande pour les communications, la formation et la collaboration d'entreprise, dans tous les secteurs d'activité, afin d'aider les organisations à exploiter la puissance de la vidéo pour améliorer l'implication de leurs salariés et augmenter la productivité. Le portefeuille de clients de MediaPlatform inclut notamment Abbott Laboratories, Ericsson, EY, Phillips 66, Sprint et UL.

MediaPlatform est un leader du Magic Quadrant " Gestion de contenu vidéo d'entreprise " de Gartner