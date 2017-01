Métanor augmente son objectif de production aurifère et présente ses résultats opérationels pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2016

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 5 jan. 2017) - Ressources Métanor Inc. (« Métanor ») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse de publier ses résultats opérationnels du trimestre se terminant le 31 décembre 2016 (T2 2017).

FAITS SAILLANTS DU 2E TRIMESTRE

Production aurifère de 9 763 onces d'or durant le trimestre;

Ventes d'or de 10 431 onces d'or durant le trimestre;

Production aurifère de 18 163 onces d'or pour l'année en cours;

Vente d'or de 18 323 onces d'or pour l'année en cours.

T2 2017, RÉSULTATS OPÉRATIONELS

Résultats d'opérations Au

31 décembre

2016 Au

30 septembre

2016 Au

30 juin

2016 Au

31 mars

2016 Au

31 décembre

2015 Tonnes usinées 61 790 62 974 61 002 60 727 54 426 Teneur à l'alimentation (g/t) 5,1 4,3 4,5 4,9 4,6 Récupération d'or 96,5 % 96,0 % 96,1 % 96,3 % 96,7 % Onces produites 9 764 8 399 8 502 9 114 7 774 Onces vendues 10 431 7 893 9 887 8 730 7 476

Pour le trimestre T2, une teneur d'alimentation plus élevé provenant de la mine Bachelor a permis d'augmenter la production d'or pour le trimestre. Cette hausse des teneurs est principalement causée par le début de l'extraction de minerai sous le niveau 14 dans la veine principale.

Perspective sur les prochains trimestres

Métanor revoit son objectif à la hausse de produire entre 30 000 et 36 000 onces d'or pour l'année en cours. L'extraction du minerai sous le niveau 14 se poursuivra durant les prochains trimestres. D'ailleurs, cette zone principale sous le niveau 14 est ouverte en profondeur. La mise à jour des ressources et réserves de la mine Bachelor se poursuit et prévoit être publier tôt durant le trimestre. Les sondages sous-terre se poursuivront durant les prochains mois afin de découvrir des onces d'or supplémentaires.

Sur la propriété Barry, la société effectuera des sondages près des fosses existantes afin d'augmenter les ressources minérales et convertir des ressources présumées en ressources indiquées, et débuter l'étude de préfaisabilité par la suite.

Personne qualifiée

Pascal Hamelin, ing, vice-président des opérations, est la personne qualifiée sous NI 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation de l'information technique contenue dans ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

