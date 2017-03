Métanor découvre un cisaillement sub-vertical à l'est de la fosse Barry près de la surface et confirme la continuité de la zone ouest de la fosse Barry

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 8 mars 2017) -

Ressources Métanor Inc. (« Métanor ») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse d'annoncer les résultats préliminaires de son programme de sondages en cours sur sa propriété Barry dans le camp Urban-Barry. Seize sondages totalisant 2 760 mètres, ont déjà été réalisés cette année, au sud-ouest et au sud-est des fosses.

Faits Saillants :

Les sondages MB-17-42 et MB-17-43 identifient des cisaillements minéralisés.

Les sondages MB-17-29 à MB-17-38 forés au sud-est permettent d'augmenter la zone minéralisée associée aux fosses vers l'ouest.

Plusieurs zones étroites de cisaillement avec minéralisations aurifères, ont été croisées par les 2 sondages (MB-17-42 et MB17-43). La découverte de minéralisation haute teneur (3,1 à 13,6 g/t sur des épaisseurs de moins de 2 mètres) associée aux cisaillements ouvre la porte à la définition et extension de panneaux étroits pour une éventuelle exploitation plus sélectives.

Les 11 sondages forés au sud-ouest ont permis d'accroitre la zone ouest dans toutes les directions et ses limites n'ont pas été circonscrites par ces sondages. La zone aurifère se localise au toit d'une intrusion felsique. Ailleurs dans le gisement, l'association de l'or avec la présence d'intrusions est bien marquée. Il est aussi fait mention de cette relation dans le gisement de Windfall, localisé à 12 km au nord-est.

Les trois sondages (MB-17-39, 40 et 41) ont été forés suivant l'inclinaison des zones aurifères dans l'objectif de démontrer la continuité et la distribution de l'or et aussi pour procurer un volume de matériel pour réaliser des tests métallurgiques sur cette zone jamais exploitée. Les sondages ont longé la zone aurifère seul la présence de segments d'intrusions interrompaient les teneurs aurifères.

Deux trous (MB-17-37 et MB-17-38) ont été réalisés en vue d'étendre les minéralisations aurifères en profondeur de l'ancienne fosse centrale.

Le tableau ci-joint présente les détails des intersections minéralisées. La carte présente la localisation des sondages.

# Sondage De (m) À (m) longueur (m) Teneur Au (g/t) MB-16-25 282,4 288,9 6,5 1,6 MB-17-29 34,8 69,9 35,1 1,0 incluant 34,8 41,5 6,7 2,3 incluant 51,7 53,3 1,6 5,1 incluant 66,6 69,9 3,3 1,5 MB-17-30 64,4 67,0 2,6 1,9 126,5 130,8 4,3 2,2 174,1 178,5 4,4 3,3 MB-17-31 53,7 62,5 8,8 1,3 MB-17-32 17,6 20,7 3,1 2,0 170,1 176,7 6,6 2,5 MB-17-33 13,7 14,7 1,0 1,4 MB-17-34 55,2 57,2 2,0 0,7 MB-17-35 141,7 180,0 38,3 1,2 incluant 149,0 157,0 8,0 3,6 incluant 149,0 153,0 4,0 5,4 incluant 160,0 164,4 4,4 1,6 234,5 236,5 2,0 2,5 MB-17-36 56,0 64,0 8,0 0,9 incluant 61,7 64,0 2,3 2,6 84,2 97,4 13,2 1,6 incluant 92,7 97,4 4,7 3,8 130,7 132,5 1,8 2,4 MB-17-37 49,3 50,8 1,5 2,5 140,3 143,3 3,0 6,4 184,2 188,2 4,0 3,3 195,3 195,8 0,5 11,2 MB-17-38 132,7 134,9 2,2 6,5 147,2 164,0 16,8 1,0 195,9 196,6 0,7 4,9 224,8 232,2 7,4 3,0 incluant 230,1 232,2 2,1 9,4 339,4 341,0 1,6 2,0 MB-17-39 3,0 76,2 73,2 1,1 MB-17-40 8,0 8,5 0,5 11,6 29,7 38,7 9,0 3,6 MB-17-41 3,7 118,3 114,6 1,6 incluant 22,9 23,9 1,0 2,4 incluant 33,3 75,0 41,8 2,8 incluant 33,3 49,3 16,2 4,9 incluant 69,7 75,0 5,3 4,4 incluant 83,9 86,1 2,2 4,5 incluant 97,1 99,6 2,5 9,8 incluant 108,2 111,0 2,9 3,7 MB-17-42 75,8 76,3 0,5 3,8 104,9 106,6 1,7 5,4 116,8 118,7 1,9 6,9 MB-17-43 11,1 13,9 2,8 5,1 59,2 117,0 57,8 0,7 incluant 66,3 70,5 4,2 3,1 incluant 116,0 117,0 1,0 13,6

Autres les sondages MB-17-39, 40 et 41 qui ont été forés dans le sens de la veine, les épaisseurs réelles des intersections minéralisées est de 75% à 90 % des longueurs de carotte. Aucune teneur de plafonnement n'est utilisée car toutes les analyses sont sous les 30 g/t.

Le programme de sondage se poursuit sous la supervision de Monsieur Claude Gobeil, directeur de l'exploration, de Métanor au projet Barry en collaboration avec GoldMinds Geoservices Inc.

Contrôle de la qualité

La Société utilise un programme de vérifications analytiques AQ-CQ rigoureux selon les standards de l'industrie. Les résultats analytiques ont été faits par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la mine. Des échantillons blancs, des doublons et des standards de référence certifiés sont insérés dans les séries d'échantillons pour vérifier la performance du laboratoire. Le programme de vérifications analytiques AQ-CQ mis en place chez Metanor exige qu'un minimum de 10% des échantillons fasse l'objet de vérifications auprès du laboratoire externe indépendant ALS, situé à Val-d'Or (Québec). Les résultats des vérifications sont cohérents avec ceux obtenus.

À propos du projet Barry

Le projet Barry est situé dans le camp minier Urban-Barry, 110 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon. 624 414 tonnes à 2,2 g/t pour 43 970 onces d'or ont été extraite de 3 fosses de 2008 à 2010. Une étude économique préliminaire positive a été publiée en 2016 démontrant le potentiel économique d'une mine à ciel ouvert qui extrairait de l'or. Des sondages sont en cours sur la propriété afin d'augmenter les ressources, et éventuellement produire une étude de préfaisabilité.

Personnes qualifiées

Pascal Hamelin, ing, vice-président des opérations, est la personne qualifiée sous NI 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation de l'information technique contenue dans ce communiqué.

Claude Duplessis, Ing., de Goldminds Geoservices Inc., est la personne qualifiée indépendante en vertu de la norme NI 43-101 qui a préparé et revu l'information technique contenue dans le présent communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

