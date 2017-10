Métanor prolonge les zones de cisaillement en profondeur jusqu'à 400 mètres à l'est en recoupant 27,8 g/t Au sur 3 mètres sur la propriété Barry

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 16 oct. 2017) - Ressources Métanor Inc. (« Métanor ») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse de présenter les derniers résultats de son programme de sondages sur la propriété Barry où 24 sondages additionnels ont été réalisés, pour un total de 11 163 mètres, depuis le communiqué de presse du 28 aout 2017 (disponible sur www.sedar.com).

En réduisant l'espacement entre les sondages réalisés au cours du dernier mois, il fut possible de différencier les nombreuses zones de cisaillement porteuses d'or du secteur à l'est des fosses. Tous les nouveaux sondages ont croisés des zones de cisaillement. La direction de ces cisaillements porteurs d'or est parallèle à l'axe d'allongement des fosses où deux inclinaisons se distinguent. Une première inclinaison à 45-55° est parallèle à l'inclinaison de l'intrusion felsique connue en surface. D'autres cisaillements montrent une inclinaison entre 75 et 85° vers le sud. Les zones aurifères restent ouvertes dans toutes les directions.

Les résultats analytiques de 12 sondages ont été reçus et sont présentés dans le tableau suivant.

# Sondage de (m) à (m) longueur (m) Teneur Au (g/t) Remarque MB-17-100 147,3 148,8 1,5 2,7 MB-17-101 122,0 124,0 2,0 5,9 137,0 138,0 1,0 4,4 231,0 234,0 3,0 2,0 MB-17-102 199,0 203,0 4,0 8,4 358,0 360,0 2,0 5,5 Or visible (OV) MB-17-103 178,0 178,7 0,7 35,1 OV 302,5 303,5 1,0 3,9 334,1 336,0 1,9 3,4 MB-17-104 138,8 140,3 1,5 6,2 208,8 209,3 0,5 8,2 MB-17-105 134,2 135,8 1,6 3,9 139,2 141,6 2,4 6,0 OV 413,0 416,0 3,0 5,1 MB-17-106 196,0 197,0 1,0 5,2 233,0 235,0 2,0 7,0 MB-17-107 172,0 175,0 3,0 3,5 MB-17-108 193,0 198,0 5,0 5,9 512,0 515,0 3,0 4,1 MB-17-109 117,0 123,0 6,0 5,3 MB-17-110 166,7 168,2 1,5 6,7 208,2 214,6 6,4 3,1 238,7 239,4 0,7 15,7 243,1 243,6 0,5 30,5 495,0 498,6 3,6 2,6 MB-17-111 305,7 308,7 3,0 27,8 OV

Vue en plan du projet Barry : http://media3.marketwire.com/docs/Barryproject10162017.jpg

Les sondages se poursuivent à l'ouest, et en profondeur sous les fosses avec 2 foreuses. Récemment, une troisième foreuse a débuté des sondages approximativement 1 km au nord-est du bail minier Barry pour faire des suivis sur une campagne de géophysique aérienne effectuée durant l'été 2017 indiquant de large anomalie sur la partie est du camp Urban-Barry.

Contrôle de la qualité et protocoles de déclaration

Métanor estime que les épaisseurs réelles des intersections minéralisées sont entre 70 et 95% des longueurs de carotte. Aucune teneur de plafonnement n'est utilisée à ce stade du projet. La Société utilise un programme de vérifications analytiques AQ-CQ rigoureux selon les standards de l'industrie. Les résultats analytiques ont été faits par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la mine. Des échantillons blancs, des doublons et des standards de référence certifiés sont insérés dans les séries d'échantillons pour vérifier la performance du laboratoire. Le programme de vérifications analytiques AQ-CQ mis en place chez Goldminds exige qu'un minimum de 5% des échantillons fasse l'objet de vérifications auprès du laboratoire externe indépendant ALS, situé à Val-d'Or (Québec). Les résultats des vérifications sont cohérents avec ceux obtenus.

À propos du projet Barry

Le projet Barry est situé dans le camp minier Urban-Barry, 110 km à l'est de Lebel-sur-Quévillon. 624 414 tonnes à 2,2 g/t pour 43 970 onces d'or ont été extraites de 3 petites fosses de 2008 à 2010. Des sondages sont en cours afin d'augmenter les ressources sous les fosses dans des zones de cisaillement à haute teneur, et éventuellement, débuter un échantillonnage en vrac, et par la suite, produire une étude de préfaisabilité.

Personne qualifiée

Pascal Hamelin, Ing., président et COO, est la personne qualifiée, en vertu de la norme NI 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation de l'information technique contenue dans le présent communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme étant des « énoncés prospectifs ». Les quantités et les teneurs potentielles sont conceptuelles par leurs natures car l'exploration est insuffisante pour définir une ressource minérale, et l'exploration additionnelle ne garantit pas la définition de ressource minérale. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui portent sur les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections), ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme étant des énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des énoncés prospectifs.

