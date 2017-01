Métanor recoupe 8,6 g/t Au sur 13,9 mètres à la mine Bachelor

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 12 jan. 2017) - Ressources Métanor Inc. (« Métanor ») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse de présenter cette mise à jour sur ses activités de forage sous-terre à la mine Bachelor.

Une foreuse aux diamants, située dans la rampe sous le niveau 14, a recoupé la veine principale en profondeur sous les infrastructures. La section longitudinale présentée ci-dessous montre où le recoupement de la veine s'est effectué et démontre le prolongement de la veine principale en profondeur. Le forage dans ce secteur continuera en profondeur suivant le développement de la rampe.

Les détails des intersections obtenues dans ces sondages sont repris dans le tableau ci-dessous :

No. Sondage de (m) à (m) long (m)* Teneur Au (g/t) Zone 14-166 92,7 93,9 1,2 7,9 16-00-03 14-166 107,0 109,5 2,4 8,2 14-167 96,8 99,8 3,0 8,4 14-168 Tr 14-169 93,7 96,8 3,1 10,1 14-170 90,2 104,1 13,9 8,6 14-171 79,6 81,4 1,8 5,2 (*) longueur carotte

Nous estimons que les épaisseurs réelles des intersections minéralisées sont de 55% à 70% des longueurs de carotte. La teneur de plafonnement utilisée est de 31 g/t, soit 1 once Au. La Société utilise un programme de vérifications analytiques AQ-CQ rigoureux selon les standards de l'industrie. Les résultats analytiques ont été faits par pyroanalyse (A.A.) au laboratoire de la mine. Des échantillons blancs, des doublons et des standards de référence certifiés sont insérés dans les séries d'échantillons pour vérifier la performance du laboratoire. Le programme de vérifications analytiques AQ-CQ mis en place chez Métanor exige qu'un minimum de 10 % des échantillons fasse l'objet de vérifications auprès du laboratoire externe indépendant ALS, situé à Val-d'Or (Québec). Les résultats des vérifications sont cohérents avec ceux obtenus.

Personne qualifiée

Pascal Hamelin, ing, vice-président des opérations, est la personne qualifiée sous NI 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation de l'information technique contenue dans ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

Une carte est disponible à l'adresse suivante : http://media3.marketwire.com/docs/1082554f_MAP.pdf