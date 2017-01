Métanor : Regroupement d'actions

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Ressources Métanor Inc. (« Métanor ou la Société ») (TSX CROISSANCE:MTO) est fière d'annoncer qu'elle entend divulguer son premier profit, lors de la publication de ses états financiers trimestriels au début de février (pour la période terminée le 31 décembre 2016) et, qu'elle désire soumettre à ses actionnaires une résolution l'autorisant à regrouper les actions de son capital social sur une base maximale de dix (10) actions pré-regroupement pour une (1) action post-regroupement lors d'une assemblée extraordinaire qui aura lieu le 20 mars 2017.

Cette restructuration du capital s'inscrit dans le cadre du plan de développement à court terme de la Société qui vise à faire avancer plusieurs projets: la mise en opération du projet Barry (veuillez voir l'étude technico-économique préliminaire positive disponible sur SEDAR); l'augmentation/renouvellement de la ressource à la mine Bachelor; l'avancement des travaux d'explorations sur les propriétés Barry Extension, Moroy et Moss; et, l'augmentation de la capacité du moulin de Bachelor. Ces projets à divers stades d'avancement nécessitent des investissements supplémentaires et un prix par action plus élevé facilitera l'apport de nouveaux capitaux et l'intéressement d'investisseurs institutionnels.

De plus, la Société prévoit demander le transfert de ses titres à la Bourse de Toronto pour tirer profit de la visibilité accrue des sociétés inscrites, à l'international, et le volume important d'analystes qui couvrent ces sociétés.

Le président et chef de la direction M. Morin précise : Malgré notre situation financière saine qui s'améliore à chaque trimestre et, l'augmentation des liquidités disponibles, le remboursement de la dette existante (9M$) à court terme va accaparer une partie importante des liquidités disponibles et par conséquent de nouveaux capitaux permettraient à la société d'accélérer le développement des projets prometteurs immédiatement. Outre la Mine Bachelor en opération et le projet Barry que nous allons démarrer, la Société dispose de plus de 15 000 ha de propriétés, à divers stade d'exploration, dans la région qui méritent d'importants travaux. Avec les résultats récents des campagnes de forage sur ses propriétés dont Moroy (voir communiqués du 13 juin 2016 annonçant la découverte de nouvelles zones aurifères) et Moss (communiqué du 31 octobre : Métanor recoupe 70,9 g/t Au sur 2,6M sur Barry - secteur Moss) nous devons augmenter les ressources allouées pour le développement de ces propriétés.

Le président exécutif du conseil M. Roy, ajoute : L'augmentation de capacité du moulin de Bachelor, un actif stratégique important en raison de son emplacement à proximité de plusieurs propriétés aurifères et son taux de récupération supérieur à la moyenne au Québec permettra de rentabiliser davantage nos actifs. Nous avons développé un savoir-faire important dans le traitement du minerai et cette expertise sera davantage exploitée.»

Ainsi, la direction va proposer un regroupement des actions ordinaires de la Société sur une base maximale de dix (10) actions pré-regroupement pour une (1) action post-regroupement. Les titres convertibles en circulation dont les bons de souscription et options, seront également ajustés, en quantité et quant aux prix. Les actionnaires en date du 10 février 2017 recevront une circulaire de sollicitation avec les détails du regroupement et la résolution qui devra être approuvée par une majorité spéciale (66 2/3%) pour que le regroupement prenne effet. Les administrateurs peuvent, à leur discrétion, décider de ne pas poursuivre le regroupement suivant les circonstances ou réduire (à moins de 10 :1) le ratio de regroupement proposé.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.