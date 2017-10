Métaux Osisko annonce un financement par redevance de 5 M$ avec Redevances Aurifères Osisko

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 oct. 2017) - Métaux Osisko inc. (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX CROISSANCE:OM)(FRANCFORT:OB5) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente (l'« entente ») avec Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Redevances Osisko »), en vertu de laquelle Redevances Osisko fera l'acquisition d'une redevance de 1 % du rendement net de fonderie (Net Smelter Return) sur le portefeuille de projets actuels de Métaux Osisko, tant au sein du camp minier de Bathurst (« CMB ») qu'au Québec, en contrepartie de 5 millions de dollars canadiens en trésorerie. La redevance s'appliquera également aux secteurs que Métaux Osisko pourrait acquérir dans l'avenir et qui seraient situés dans un rayon d'un kilomètre des terrains présentement détenus. Redevances Osisko fera aussi l'acquisition des ententes existantes de rachat de redevances sur les projets actuels, et conservera un droit de premier refus sur toute future vente de redevance ou de flux de métaux touchant les propriétés existant ou nouvellement acquise par Métaux Osisko.

L'entente devrait être clôturée le ou autour du 18 octobre 2017, sous réserve des approbations règlementaires.

Jeff Hussey, président et chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « Ce financement par redevance avec Redevances Aurifères Osisko représente la dernière étape des financements réalisés en 2017, lesquels ont tous été mis en place depuis l'inscription de Métaux Osisko en juin dernier. La Société a maintenant amassé un total de 41,5 millions de dollars canadiens afin de mettre en œuvre ses programmes d'acquisition, d'exploration et de forage, principalement au sein du CMB. L'investissement de Redevances Osisko dans notre Société témoigne de leur confiance en notre capacité à convertir, en ressources conformes au Règlement 43-101, et à augmenter l'étendue des gîtes historiques de zinc-plomb-cuivre sur nos propriétés du CMB, et à accroître davantage la valeur pour nos actionnaires par le biais d'acquisitions de propriétés stratégiques. »

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans le marché des métaux de base avec une emphase sur le zinc. En 2017, la Société a acquis plus de 50 000 hectares de terrains dans le camp minier de Bathurst (« CMB »). L'objectif est d'y développer un portefeuille d'actifs comptant plusieurs gisements pour alimenter une usine centrale. En parallèle, Métaux Osisko surveille plusieurs pairs axés sur les métaux de base pour des opportunités d'acquisition de projets de zinc, de cuivre et de nickel. Au Québec, la Société a fait l'acquisition de 42 000 hectares couvrant 12 propriétés d'exploration préliminaire pour le zinc dont l'avancement se fera de façon sélective. Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX:OR)(NYSE:OR) et Minière Osisko inc. (TSX:OSK) sont des actionnaires importants de la Société, puisque Redevances Aurifères Osisko détient présentement une participation de 12,8 %.

Pour obtenir plus de renseignements sur Métaux Osisko, veuillez visiter le site www.osiskometals.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment : l'utilisation du produit du financement; les délais et la capacité de la Société, le cas échéant, d'obtenir l'approbation finale du financement de la Bourse de croissance TSX; une dispense étant disponible en vertu du Règlement 61-101 et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX quant aux obligations d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires pour chacune des opérations avec des parties apparentées; les objectifs, buts et autres plans pour l'avenir; les énoncés portant sur les résultats d'exploration et les plans d'exploration. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment : le fait que les dépenses en immobilisations et les coûts d'exploitation soient très différents des estimations; la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques; les délais ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR au : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s'appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

