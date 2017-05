Métaux Stratégiques acquière plus de 75 kilomètres de ceinture de roches vertes au Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 mai 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) a le plaisir d'annoncer l'acquisition, de trois nouvelles propriétés, soit : Annabelle, Blanche et Charles. Ces trois propriétés présentent un fort potentiel aurifère et sont situées à la Baie-James couvrant de grands districts de roches vertes sur les ceintures volcaniques d'Eastmain et de La Grande. Plus de soixante-quinze (75) kilomètres continus ont été acquis sur le contact volcano-sédimentaire avec des infrastructures en place incluant : routes, lignes électriques et aéroports. Les contextes géologiques des deux sous-provinces accueillent plusieurs nouvelles découvertes et dépôts, tel que : Chechoo, Eau Claire, Coulon, La Grande Sud et Eleonore.

« Nous sommes heureux de ces nouvelles acquisitions, nous serons plus actifs que jamais cet été en explorant ces nouveaux terrains et en donnant un potentiel de découverte supplémentaire dans une zone sous-explorée, » a commenté Jean-François Meilleur, président et chef de la direction de Métaux Stratégiques du Canada.

Le secteur où se trouvent les trois nouvelles propriétés démontre déjà des indices aurifères, mais la conjoncture non favorable des dernières années a limité les travaux. Le secteur est clairement sous-exploré avec un potentiel favorable lié aux contextes géologiques des ceintures de roches vertes. La propriété Annabelle couvre des séquences volcan sédimentaire et des intrusions appartenant à la sous-province Opinaca, tandis que les deux propriétés au Nord, propriété Blanche et Charles couvrent des roches volcano-sédimentaires de la sous-province La Grande.

Les trois nouvelles propriétés acquises présentent un potentiel aurifère important. Plusieurs indices connus sont localisés sur les propriétés situées à environ 5 kilomètres au sud et détenus par Azimuth/Soquem et Osisko mining. La propriété Annabelle couvrant 183 kilomètres carrés est située à une distance d'environ 40 km à l'ouest du gisement Éléonore de Goldcorp Inc. Ce gisement aurifère de calibre mondial renferme des réserves prouvées de 309 millions de tonnes à une teneur de 6,27 g/t Au (670 000 oz Au) et des réserves probables de 20,35 millions de tonnes à une teneur de 5,8 g/t Au (3,90 oz Au). Le gisement renferme également des ressources mesurées de 3,21 millions de tonnes à une teneur de 7,27 g/t Au (750 000 oz Au), des ressources indiquées de 1,92 millions de tonnes à une teneur de 2,97 g/t Au (180 000 oz Au) et des ressources présumées de 9,73 millions de tonnes à une teneur de 7,52 g/t Au (2,35 oz Au).

Les trois propriétés nouvellement acquises sont constituées d'un total de 664 claims couvrant une superficie d'environ 345 kilomètres carrés. Les claims sont présentement en traitement par le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (« MERN »); ils seront enregistrés sous peu et seront détenus à 100 % par Métaux Stratégiques du Canada. Notre équipe travaille à faire la compilation de toutes les données afin de préparer les campagnes d'exploration estivale. Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

