Métaux Stratégiques du Canada : Augmentation du régime d'options

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 juin 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) annonce qu'elle a augmenté de 4 252 750 le nombre d'actions réservées aux fins d'émission en vertu de son régime d'options d'achat d'actions (le « Régime »). Le nombre d'actions susceptibles d'être émises en vertu du Régime est maintenant de 10 292 724.

Cette augmentation est sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.