Métaux Stratégiques du Canada découvre 2 zones à Annabelle rapportant 6,14 g/t Au et 1,02 g/t Au, 32.6 g/t Ag, 2,37 % Cu & 372 ppm cobalt en échantillons en éclats

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 nov. 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) est heureuse de présenter les résultats de son premier programme de cartographique et d'échantillonnage sur le projet Annabelle. Le programme consistait en des travaux de prospection et d'échantillonnage à grande échelle sur la propriété Annabelle, laquelle est détenue à 100 % par la Société et est située à la Baie-James au Québec.

La prospection et l'étude géologique ont été planifiées sur une récente compilation de travaux historiques. Le programme a été un succès, rapportant de fortes valeurs aurifères, de cuivre et d'argent sur 2 différentes zones. Les meilleurs résultats ont donné 6,14 g/t d'or et 1,02 g/t d'or, 32,6 g/t d'argent, 2,37 % de cuivre et 372 ppm de cobalt. Ces résultats ont défini plusieurs structures anormales, situées principalement dans la partie centrale et est du projet. Les résultats démontrent que la minéralisation aurifère semble être associée à des veines et veinules de quartz et/ou de la minéralisation de cuivre. Les travaux historiques ont également rapporté 3,6 % de cuivre et 790 ppb d'or dans un affleurement voisin d'un kilomètre, prolongeant le potentiel d'une découverte (voir la carte ci-dessous).

La Société compile présentement tous les nouveaux résultats afin de s'assurer du suivi, au cours de la prochaine année, d'un programme d'exploration plus approfondi sur la propriété. Ce programme pourrait comprendre des levés spécifiques, des échantillonnages en rainures, des décapages et des forages au diamant. Au total, 274 échantillons en éclats ont été prélevés et envoyés chez ALS Minerals pour être analysés pout l'or et les minérales indications. Le programme d'échantillonnage a été conçu pour découvrir de nouvelles zones d'intérêt sur la vaste propriété. 268 échantillons ont retourné des valeurs minimales ou nul. La propriété est encore largement sous-explorée avec plus de la moitié du projet restant à être explorer dans le prochain programme d'été. Le tableau ci-dessous montre les meilleurs résultats du programme.

Tableau des meilleurs résultats

# Éch. de roche Estrant Nordant Au ppm Ag ppm Co ppm Cu ppm Zn ppm Cu % 49190 380133 5792033 3,72 3 3 330 27 49119 368752 5797222 6,14 0,2 12 10 39 49134 379851 5792153 1,02 32,6 22 >10000 953 2.37 49009 383618 5787485 1,765 3,7 372 1010 7 49010 383618 5787485 2,11 1 52 736 12 49047 379333 5793608 1,36 0,5 1 17 4

** Les échantillons choisis sont sélectifs de par leur nature et sont peu susceptibles de représenter la moyenne des teneurs d'un dépôt.

Le projet Annabelle est situé à environ 65 km à l'ouest du projet Eau Claire appartement à la société Eastmain Resources et à environ 40 km à l'ouest du gisement aurifère Goldcorp Eleonore, à la Baie-James au Québec.

Le grand projet (182,44 km2) est clairement sous-exploré, mais a toujours montré un fort potentiel minéral. La principale raison de ce travail limité était due au climat économique défavorable de ces dernières années. Le potentiel de découverte est lié aux paramètres géologiques de la ceinture de roches vertes couvrant les séquences volcano-sédimentaires et les intrusions de la sous-province d'Opinaca.

Le programme d'échantillonnage de 2017 a été supervisé par Consul-Teck Exploration de Val-d'Or, au Québec, qui a conçu et supervisé le programme. Un total 274 échantillons en éclats ont été prélevés et envoyés par le laboratoire ALS Minerals pour être analysé pour l'or et les minéraux indicateurs.

Consul-Teck Exploration met en œuvre des procédures QA/QC afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. Dans le présent cas, aucun duplicate ou stérile n'a été inséré, mais la Société prévoit d'analyser de nouveau quelques échantillons, tel que décrits dans les procédures QA/QC.

Tous les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis ils ont été livrés par le personnel de la Société au laboratoire ALS Minerals de Val-d'Or, Québec, aux fins d'analyse. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés au moyen d'essais pyroanalyses et de spectrométries d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,01-10 ppm Au) et par méthode ICP pour les éléments indicateurs. Les valeurs en éléments indicateurs supérieurs à 10,000 ppm étaient réanalysées par la méthode OG-46.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Pour voir les figures associées à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/MetauxStratCan_Nov22_Annabelle.pdf