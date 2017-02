Métaux Stratégiques exerce son option d'acquérir 20% additionnel dans le projet aurifère Sakami

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC) (FRANCFORT:YXEN) (OTCBB:CJCFF) et Matamec Explorations inc. (« Matamec ») (TSX CROISSANCE:MAT) (OTCQX:MHREF) sont très heureuses d'annoncer que Métaux Stratégiques exerce son option d'acquérir un intérêt additionnel de 20 % dans la propriété Sakami agrandie. La Société détient déjà une participation de 50 % dans la propriété et pourrait augmenter sa participation à 70 %, si elle remplit certaines obligations en vertu de la convention d'option.

Afin de pouvoir acquérir cet intérêt additionnel de 20 % dans la propriété Sakami agrandie Métaux Stratégiques devra émettre 1 000 000 d'actions ordinaires à Matamec et réaliser d'une étude de faisabilité indépendante bancable dans un délai de cinq (5) ans de la date de l'exercice de l'option. Durant cette période, Métaux Stratégiques devra aussi dépenser au moins 2 000 000 $ en travaux d'exploration avant la fin de chaque année, jusqu'à l'achèvement de l'étude de faisabilité indépendante bancable.

A propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

