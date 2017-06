Métaux Stratégiques recoupe 1,7 g/t Au sur 30 m, incluant 4,26 g/t Au sur 4,5 m, prolongeant la Zone 25 sur une longueur totale de 700 m sur la propriété Sakami

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) -

Faits saillants de la campagne de forage de 2 925 mètres sur l'extension de la Zone 25 :

1,70 g/t Au sur 30 m, incluant 4,26 g/t Au sur 4,5 m

1,96 g/t Au sur 28,7 m, incluant 4,11 g/t Au sur 7,9 m

3,82 g/t Au sur 3,0 m

Forage PT-17-105 se termine dans la minéralisation avec 0,73 g/t Au sur 6 m

Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) et Matamec Explorations inc. (« Matamec ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQX:MHREF) sont heureuses d'annoncer les résultats complets de la campagne de forage de 2017 sur la propriété aurifère Sakami. Au total, 2 925 mètres de forage ont été réalisés sur 7 sondages (PT-17-100 à PT-17-106) en bordure du lac Sakami afin de confirmer l'extension possible vers l'ouest du corps minéralisé connu. Cette campagne a été un succès, permettant d'étendre la zone minéralisée jusqu'à 700 m et semble soutenir la théorie des sous-domaines de plus haute teneur avec une plongée s'étendant vers l'ouest-sud-ouest (voir figure 1). La carotte de forage fracturée du trou PT-17-104A ainsi que la nature complexe du forage PT-17-105, illustrent la complexité géologique qui semble augmenter vers l'ouest. Le forage PT-17-105 termine dans une séquence de minéralisation; malheureusement ce trou fut arrêté du à la capacité de la foreuse à une profondeur verticale de 450 m. Cette minéralisation est similaire aux minéralisations obtenues dans la Zone 25 recoupées dans les autres forages, suggérant un déplacement possible de la Zone 25. Une investigation future de la minéralisation en profondeur est requise afin de mieux comprendre sa connexion possible avec la Zone 25, ainsi que son épaisseur totale.

Les faits saillants de ce lot de résultats inclus pour le forage PT-17-102: 1,7 g/t Au sur 30 m incluant 4,26 g/t Au sur 4,5 m et 1,17g/t Au sur 10,5 m pour le forage PT-17-106. Le forage PT-17-104 a été repris (PT-17-104A) et il n'a pu recouper la zone minéralisée à la profondeur prévue due à la roche très fracturée rencontrée dans ce forage; possiblement relié à une zone de faille (point blanc sur la figure 1). Par contre, le forage a recoupé une zone rapportant 3,82 g/t Au sur 3 m à une faible profondeur et aillant des similarités au contexte géologique de la Zone 25. Les sondages PT-17-103 et PT-17-105 n'ont intercepté aucune minéralisation aurifère significative aux profondeurs prévues d'intercepter la Zone 25, ce qui démontre la complexité géologique potentielle dans l'extension ouest (points gris sur la figure 1). Des analyses géochimiques ainsi que des travaux d'interprétation sur la nature d'une nouvelle intrusion dioritique dans la séquence devraient permettre une meilleure compréhension du modèle géologique puisque cela permettra de confirmer la réelle composition de la roche telle qu'une diorite ou un paragneiss fortement altéré. La possible diorite pourrait ajouter à la longue liste de similarités géologiques avec le gisement Éléonore de Goldcorp. Les intersections minéralisées pour PT-17-100 et PT-17-101 ont déjà été annoncées. Les meilleures intersections pour toute la campagne de forage 2017 sont affichées dans le tableau ci-dessous.

Sondage De À Longueur* Au Déjà publiés PT-17-100* 295,5 307,5 12,0 1,02 Incluant 304,5 307,5 3,0 2,07 PT-17-101 311,6 340,3 28,7 1,96 Incluant 313,1 321,0 7,9 4,11 Nouveaux résultats PT-17-102 328,5 358,5 30,0 1,70 Incluant 354,0 358,5 4,5 4,26 PT-17-102 367,5 376,5 9,0 1,32 PT-17-104A 240,0 243,0 3,0 3,82 PT-17-105 586,5 592,5 6,0 0,73 PT-17-106 196,5 207,0 10,5 1,17

* Longueur le long de la carotte. Selon la Société, l'épaisseur vraie des forages représente entre 70% et 95% de longueur le long de la carotte.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

