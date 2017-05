Métaux Stratégiques recoupe 4,11 g / t Au sur 7,90 m sur la zone 25, prolongeant la zone de 70 m sur la propriété Sakami

Une campagne de forage de 2 925 m sur la zone 25 confirme l'extension de la minéralisation aurifère à l'ouest; d'autres résultats sont à venir

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) et Matamec Explorations inc. (« Matamec ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) sont très heureuses d'annoncer les premiers résultats de la plus récente campagne de forage sur la propriété Sakami, dont les deux sociétés détiennent chacune 50 %. Au total, 7 sondages ont été forés pour un total de 2 925 mètres de forage. Le programme a été conçu pour étendre la zone minéralisée connue à l'ouest. Le forage en 2017 indique que la minéralisation est plus épaisse et plus riche dans ce sens. Il confirme également l'orientation relativement constante de la minéralisation, ce qui permet des avancées plus agressives de 90 mètres.

À ce jour, la Société a reçu et compilé les résultats d'analyses pour deux sondages, soit les sondages PT-17-100 et PT-17-101. Ces sondages ont été planifiés afin d'augmenter les dimensions de la zone minéralisée vers l'ouest et le nord-ouest, ainsi que le long de sa plongée en profondeur. Les sondages PT-17-100 et PT-17-101 ont tous deux recoupé de larges intersections aurifères rapportant 1,96 g/t Au sur 28,70 mètres, incluant 4,11 g/t sur 7,90 mètres dans le sondage PT-17-101 et 0,75 g/t sur 30,00 mètres pour le sondage PT-17-100. Ces résultats confirment l'extension du corridor aurifère vers l'ouest. Le détail de toutes les intersections minéralisées ainsi que les résultats d'analyses aurifères reçus et compilés lors de la plus récente campagne figurent dans le tableau ci-dessous.

Sondage # De (m) À (m) Longueur* (m) Au (g/t) PT-17-100 295,5 325,50 30,00 0,75 PT-17-101 311,6 340,30 28,70 1,96 incluant 313,1 321,00 7,90 4,11 *Longueur le long de la carotte.Selon la Société, l'épaisseur vraie des foragesreprésente entre 70 % et 95 % de longueur le long de la carotte.

Dès que la Société aura reçu les résultats des autres sondages et que leur compilation sera complétée, les résultats seront communiqués.

Figure 1 : Les résultats reçus confirment l'extension de la zone 25 à au moins 70 m à l'ouest. La Société attend des résultats analytiques pour les forages en rouge.

Consul-Teck Exploration met en œuvre des procédures QA/QC afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des duplicates et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons.

Tous les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés et ils ont été délivrés par le personnel de la Société au laboratoire ALS Minérals de Val-d'Or, Québec, aux fins d'analyse. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Tous les échantillons au-dessus de 10 ppm Au ont été repris avec une finition gravimétrique.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 22 584 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies juniors d'exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

Pour voir la figure associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Figure1095167f.pdf