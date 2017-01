METRO OPTIC et I.C.E. CENTRE DE DONNÉES annonce les services de ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, qui offrira Microsoft ExpressRoute, Microsoft 365 et Skype Entrepries

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 31 janvier 2017) - METRO OPTIC et I.C.E CENTRES DE DONNÉES (L'Interconnexion & la Colocation pour l'Enterprise), un fournisseur neutre et indépendant de centres de données réseaux-centrés, et Metro Optic, son unité d'affaires spécialisée dans la détention et l'exploitation des réseaux de fibres optiques à grande vitesse, sont heureux d'annoncer une nouvelle attente. ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, un fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME, les grandes entreprises et les fournisseurs de services en gros, fournira ses services. Les services inclus des solutions de jonction SIP, Microsoft O365 et ExpressRoute, ainsi que solutions de téléphonie Microsoft Entreprise à Montréal, au centre d'affaires d'interconnexion I.C.E Centres de données situé au 875, Saint-Antoine ainsi que dans son centre de données de Markham en Ontario.

" Nous sommes fiers d'accueillir ThinkTel au sein de notre centre d'interconnexion et de notre communauté, et ainsi fournir à nos clients et fournisseurs un accès à leurs services essentiels. Nous sommes certains que ThinkTel va combler les besoins sans cesse croissant pour des services infonuagiques de voix et de données sur des liens privés à des prix compétitifs et de grande qualité de nos clients et prospects, " déclare Benoit Pineault, Vice-président au développement des affaires d'I.C. E Centres de données et Metro Optic.

ThinkTel est le premier fournisseur de services à avoir été certifié indépendamment pour satisfaire aux normes exigeantes de Microsoft en matière de Jonction SIP, en plus d'être l'un des premiers fournisseurs à intégrer pleinement la fonctionnalité de voix avancée au produit Lync, aujourd'hui connu sous le nom de Skype Entreprise, dans des environnements locaux ou hébergés.

" Nous sommes très heureux d'annoncer notre présence chez Metro Optic. Ce partenariat permettra entre autres à ThinkTel d'offrir ses services de Jonctions SIP, sa grande expertise en solutions Skype Entreprise, de téléphonie entreprise et ce de façon plus directe aux transporteurs aussi présents ainsi qu'à leurs clients. De surcroit, ThinkTel étant un partenaire ExpressRoute, de la bande passante avec QoS sera aussi offerte vers le nuage de Microsoft. (Azure et Office365), " affirme Matt Stein, PDG de Distributel.

En tant qu'expert en protocole SIP (protocole industriel standard de service VoIP d'affaires), ThinkTel s'est établie comme un moteur d'innovation au sein de l'industrie de téléphonie d'affaires. Son réseau de télécommunications compte des points de présence à Toronto, Montréal, Edmonton et Vancouver, ce qui confère la plus vaste couverture d'entreprise de services locaux concurrents au Canada.

À propos de Distributel

Fondé en 1988, Distributel est un important fournisseur indépendant de services de télécommunications résidentiels au Canada, notamment de services Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie résidentielle. Possédant des bureaux à travers le pays et un réseau national, Distributel continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices. ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, est un fournisseur de services avancés de voix et de données pour les PME, les grandes entreprises et les fournisseurs de services en gros dans tout le Canada. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, ThinkTel s'est établie comme un moteur d'innovation au sein de l'industrie. Pour plus d'information, visitez le www.distributel.ca ou le www.thinktel.ca.

SOURCE : Communications Distributel Limitée

À propos d'I.C.E CENTRES DE DONNÉES : I.C.E Centres de données (L'Interconnexion & la Colocation pour l'Enterprise) exploite plusieurs centres de données et centres d'interconnexion au Canada. Ceux-ci comprennent un site de premier plan d'interconnexion à 875, Saint-Antoine O. à Montréal. Une autre installation phare de collocation et d'interconnexion a ouvert récemment à Toronto (Markham). I.C.E combine une très grande expérience à servir les entreprises et les opérateurs d'infonuagique aux États-Unis et au Canada à une expertise technique poussée. I.C.E sert plus de 150 clients, incluant notamment des entreprises de réseau, des compagnies du Fortune 500, du commerce électronique, des services financiers, du domaine de la santé, du gouvernement, de l'infonuagique, des FAI (fournisseur d'accès à Internet) et des producteurs de contenu. www.icedatacenters.com/fr

À propos de Metro Optic : METRO OPTIC est une entreprise indépendante et neutre de solutions de fibre à haute vitesse. Depuis sa création, Metro Optic offre des services de télécommunication et des solutions aux entreprises moyennes et grosses, aux transporteurs de télécom, aux opérateurs d'infonuagique, ainsi qu'aux opérateurs de centres de données. Son centre de données neutre du 875, Saint-Antoine O offre la plus grande concentration d'interconnexion de Montréal. www.metrooptic.com/fr