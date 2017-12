Midland continue de découvrir de nouvelles zones auriferes à hautes teneurs sur Willbob

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 déc. 2017) - Exploration Midland inc. ("Midland") (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer les plus récents résultats de sa campagne d'exploration sur le projet Willbob (détenu à 100% par Midland), localisé à environ 70 km à l'ouest de Kuujjuaq et près du projet Kan (Minière Osisko / Barrick Gold). Les faits saillants sont les suivants :

De hautes teneurs en or de 250,10 g/t Au, 40,10 g/t Au et 24,80 g/t Au en échantillons choisis sur le nouvel indice Wayne.

en échantillons choisis sur le nouvel indice Wayne. 1,37 g/t Au / 6,10 m en rainure, sur la nouvelle zone aurifère Didgeridoo

en rainure, sur la nouvelle zone aurifère Didgeridoo 36,40 g/t Au / 0,50 m dans le sondage WB-17-18, dans la zone Sunshine

dans le sondage WB-17-18, dans la zone Sunshine 2,56 g/t Au, 0,508% Cu, 0,153% Co / 0,45 m, sondage WB-17-22, sur l'indice de sulfures massifs Stars

Midland est encouragé par les résultats de la campagne 2017. Plusieurs nouveaux indices d'or, dont certains à haute teneur, ont été découverts sur le projet en 2017. De plus, la cartographie géologique détaillée des indices d'or a permis d'identifier la majorité d'entre eux comme des gîtes d'or orogéniques, qui constituent l'un des plus importants types de gisements d'or à l'échelle mondiale. La Fosse du Labrador peut maintenant être considérée comme une ceinture d'or orogénique nouvellement reconnue qui est presque totalement inexplorée pour l'or. Le projet Willbob lui-même, qui couvre presque 700 km2 de roches et structures favorables, demeure encore largement inexploré. Midland continuera d'investiguer en 2018 cette importante nouvelle ceinture aurifère émergente, avec une campagne de prospection intensive, le décapage mécanique des zones minéralisées trouvées en 2017 et du forage additionnel des meilleures cibles.

Nouveaux indices d'or

L'indice Wayne a été identifié en août 2017, et consistait en deux échantillons séparés par environ 200 mètres ayant titré 32,70 g/t Au et 2,47 g/t Au, dans un secteur peu exploré du projet. Tout d'abord, une teneur très élevée de 250,10 g/t Au a été obtenue d'un échantillon isolé prélevé à 225 mètres au sud-est du 32,7 g/t Au initial. Le rééchantillonnage du site du 32,7 g/t Au a titré 6,54 g/t Au, alors que des teneurs de 40,10 g/t Au, 24,80 g/t Au, 1,94 g/t Au, 1,81 g/t Au et 1,56 g/t Au ont été obtenues d'échantillons choisis prélevés dans un rayon de 10 mètres autour de l'échantillon original. Noter que les échantillons choisis peuvent ne pas être représentatifs des zones minéralisées. Un autre échantillon choisi prélevé à 25 mètres au sud a également titré 1,15 g/t Au. La minéralisation de l'indice Wayne consiste en une diorite à quartz contenant de nombreuses veinules d'épaisseur millimétrique à centimétrique de quartz ; les veinules et la roche encaissante sont minéralisées en pyrrhotite, normalement sans arsénopyrite. Dix (10) échantillons sur 29 prélevés dans le secteur Wayne ont titré plus de 1 g/t Au, et trois autres ont également titré entre 0,1 et 1 g/t Au.

La nouvelle zone Didgeridoo est située à environ 15 kilomètres au sud-est de l'indice Pump Pad Ridge de Osisko/Barrick, et environ 70 kilomètres au sud de la zone Golden Tooth de Midland. Elle fait partie d'un nouveau bloc de claims désigné en janvier 2017. Des échantillons en rainure de Didgeridoo ont titré 1,37 g/t Au / 6,10 m. Plusieurs échantillons choisis prélevés au nord et au sud ont donné des valeurs en or significatives : 2,77 g/t Au, 1,82 g/t Au et 0,62 g/t Au, entre 15 et 40 mètres au nord de la rainure ; 2,35 g/t Au, 1,35 g/t Au, 1,23 g/t Au, 1,20 g/t Au et 0,63 g/t Au de 15 à 25 mètres au sud. La zone Didgeridoo semble être au moins 60 mètres de long par 5 à 10 mètres de large, et est ouverte vers le sud. Il s'agit d'une zone de cisaillement avec d'abondantes veines et veinules de quartz-calcite de remplissage de faille, avec de la pyrrhotite disséminée en quantité mineure dans les veines et dans le gabbro hôte fortement chloritisé. Six (6) échantillons choisis sur 19 sur Didgeridoo ont titré plus de 1 g/t Au, et 4 autres ont titré entre 0,1 et 1 g/t Au. Suite à la découverte, Midland a fait l'acquisition de 8 claims adjacents qui contiennent un indice d'or historique ayant titré jusqu'à 2,8 g/t Au en échantillon choisi, localisé à environ 500 mètres au nord-ouest de Didgeridoo.

Plusieurs indices d'or additionnels ont également été découverts à l'automne 2017 (échantillons choisis) : l'indice Cross Lake (8,82 g/t Au, 39,20 g/t Ag ; 1,28 g/t Au ; 1,03 g/t Au), l'indice Nak (6,26 g/t Au), l'indice Lac H (1,75 g/t Au), et l'indice Ouest Smokey Bear (2,35 g/t Au, 2,21 g/t Au ; 2,16 g/t Au ; 1,23 g/t Au).

Faits saillants de la campagne de forage 2017

L'objectif de la campagne de forage 2017 était principalement de tester plusieurs indices d'or avec arsénopyrite dans des zones de cisaillement, se trouvant dans le coin nord du projet (indices Golden Tooth, Polar Bear, GTN, Kuni et Kuurok). Un total de dix (10) trous de forage totalisant 3 116 mètres ont testé ces zones de cisaillement. Un (1) forage a testé les veines de quartz-ankérite fragiles et les brèches de l'indice Sunshine. Trois (3) forages ont également testé le prospect de sulfures massifs volcanogènes Stars à une profondeur très faible (moins de 25m de profondeur verticale), pour un total de 186 mètres.

Le forage WB-17-18 a testé l'indice Sunshine (jusqu'à 7,16 g/t Au dans un échantillon choisi en surface en 2016). Sunshine représente un style de minéralisation différent des cisaillements à arsénopyrite mentionnés précédemment ; il ne contient pas d'arsénopyrite et est encaissé dans des structures et brèches fragiles plutôt que dans des cisaillement ductiles-fragiles. Le forage WB-17-18 a intersecté trois intervalles aurifères : 36,40 g/t Au / 0,50 m, 1,99 g/t Au / 0,45 m et 0,50 g/t Au / 1,05 m, tous localisés entre 96,35 et 107,55 mètres. A moins d'avis contraire, toutes les épaisseurs de forage rapportées dans ce communiqué sont des longueurs en carottes ; les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées présentement pour la plupart des intersections. La minéralisation consiste en une diorite altérée et non cisaillée, contenant des veines de quartz non-minéralisées, avec pyrite et pyrrhotite dans les épontes. Le forage WB-17-18 confirme que l'indice Sunshine est un type de minéralisation nouvellement reconnu qui a le potentiel de générer de hautes teneurs en or. La zone minéralisée intersectée dans WB-17-18 est ouverte dans toutes les directions.

Les forages WB-17-09, 10 et 11 ont testé les extensions de la zone de cisaillement à or-arsénopyrite Golden Tooth, qui a titré jusqu'à 3,1 g/t Au / 1,7 m dans les forages de 2016. Les trois forages ont intersecté la zone. Le forage WB-17-11 a testé la zone sur une section localisée à 100 mètres au nord-ouest de WB-16-05, et a titré 2,23 g/t Au / 1,25 m (0,91 m épaisseur vraie). Le forage WB-17-09 a testé l'extension sud-ouest de la zone en profondeur, et a titré 0,422 g/t Au / 2,15 m (1,32 m épaisseur vraie) entre 280,85 et 283 mètres. Finalement, WB-17-10 a testé la zone sur une section à 100 mètres au sud-est de WB-16-07 ; il a titré 0,81 g/t Au / 1,95 m (1,43 m épaisseur vraie). Les forages ont démontré que la zone Golden Tooth a au moins 250 mètres de long en surface, est continue sur au moins 300 mètres en profondeur et reste ouverte dans toutes les directions. Les observations de terrain et en carottes indiquent qu'il s'agit d'une zone de cisaillement à or-arsénopyrite classique, de type orogénique, typique de plusieurs grands gisements d'or dans le monde.

Le forage WB-17-13 a testé la zone de cisaillement à arsénopyrite Kuurok (jusqu'à 14,50 g/t Au en échantillon choisi) ; il a titré 3,50 g/t Au / 0,35 m. Dans le secteur Polar Bear, le forage WB-17-14 a intersecté un cisaillement à arsénopyrite à un contact mudstone/diorite, qui a titré 0,73 g/t Au / 2,7 m. Dans le secteur Kuni, de nombreuses veines de tension à quartz-arsénopyrite réparties sur plusieurs dizaines de mètres ont titré 1,82 g/t Au / 0,55 m, 2,54 g/t Au / 0,35 m, ainsi que de nombreuses teneurs faiblement anomales en or.

Les forages WB-17-20, 21 et 22 ont testé le prospect de sulfures massifs aurifère Stars à une profondeur très faible (maximum de 25 mètres verticalement). Les forages WB-17-21 et 22 ont été implantés sur le même site mais à des angles différents. Les deux forages ont intersecté la lentille de sulfures massifs. Le forage WB-17-21 a titré 0,40 g/t Au et 0,79% Cu et 0,046% Co / 1,9 m, dans des sulfures massifs riches en pyrrhotite. Le forage WB-17-22 a titré 0,49 g/t Au, 0,59% Cu et 0,042% Co / 4.55 m, incluant 2,56 g/t Au 0,51% Cu et 0,153% Co sur 0,45 m dans des sulfures massifs riches en pyrite. Une section de shales noirs riches en sulfures plus en profondeur a également titré 0,28 g/t Au / 5,65 m. Le forage WB-17-20, foré sur une section 25 mètres plus au sud-est, a manqué de peu la lentille de sulfures massifs à cause d'un phénomène d'érosion de surface.

Des figures montrant la localisation des nouveaux indices d'or, les cartes des forages et le tableau des paramètres de forages peuvent être consultés par le lien suivant: http://media3.marketwire.com/docs/1105917.pdf.

Résultats significatifs de la campagne de forages 2017, indices d'or du projet Willbob

Forage no Secteur De m A

m Intervalle m (épaisseur vraie m)* Au-AA23 g/t Au-GRA21 g/t Note WB-17-09 Golden Tooth 92,1 93 0,9 0,893 280,85 283 2,15 (1,32) 0,422 Golden Tooth Zone WB-17-10 Golden Tooth 106 107,95 1,95 (1,43) 0,81 Golden Tooth Zone 195,4 195,85 0,45 2,12 WB-17-11 Golden Tooth 105,25 106,5 1,25 (0,91) 2,23 Golden Tooth Zone WB-17-13 Kuurok 77,1 77,45 0,35 3,5 Kuurok Zone WB-17-14 Polar Bear 261,65 264,35 2,7 0,73 Mama Bear Zone Incluant 261,65 262,5 0,85 1,38 WB-17-16 Polar Bear 174,25 175 0,75 0,961 WB-17-18 Sunshine 96,35 96,85 0,5 >10 36,4 Sunshine Zone 101,85 102,35 0,45 1,995 Sunshine Zone 106,5 107,55 1,1 0,504 Sunshine Zone WB-17-19 Kuni 201,3 201,85 0,55 1,825 219,5 219,85 0,35 2,54

*Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l'information disponible, sauf pour les forages qui contiennent des nombres entre parenthèses

Résultats significatifs de la campagne de forage 2017, indice de sulfures massifs Stars

Forage no De (m) A

(m) Intervalle m (épaisseur vraie m)* Au-AA23 g/t Cu % Co % Note WB-17-21 16,25 18,15 1,9 0,402 0,795 0,046 Sulfures massifs à pyrrhotite WB-17-22 23,5 28,05 4,55 0,492 0,590 0,042 Sulfures massifs incluant 23,5 23,95 0,45 2,56 0,508 0,153 Sulfures massifs à pyrite WB-17-22 35,35 41 5,65 0,280 Nsv** Nsv** Shales noirs riches en sulfures

** Nsv: aucune valeur significative.

Contrôle de la qualité

Les échantillons d'analyse des forages sont prélevés de carotte de taille NQ sciées en deux ; la moitié est envoyée au laboratoire pour analyse et la moitié est gardée pour référence future. Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides. Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisant de standards et de blancs à chaque 20 échantillons.

Clarification d'information précédemment divulguée

Midland souhaite clarifier l'information précédemment divulguée dans un communiqué de presse daté du 22 novembre 2017 à propos d'honoraires d'intermédiation versés en lien avec un financement privé de Midland. Le communiqué de presse mentionnait que : « Des honoraires d'intermédiation égale à 33 745 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l'égard de Midland ». Le communiqué de presse aurait cependant dû mentionner que des honoraires d'intermédiation totalisant 64 572 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l'égard de Midland (plutôt que 33 745 $).

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels qu'Altius Resources Inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., NioBay Metals Inc. et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, P.Géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord du Québec chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.midlandexploration.com.

