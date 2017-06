Midland débute un programme d'exploration incluant 5 000 mètres de forage sur son projet aurifère Willbob dans la fosse du Labrador

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) est heureuse d'annoncer le début d'un important programme d'exploration sur son projet aurifère Willbob détenu à 100 % par Midland. Le programme estival d'exploration comprendra de la prospection, de la cartographie géologique, du rainurage et une importante campagne de forage de plus de 5 000 m. De plus, un levé de sédiments de lacs (450 échantillons) couvrant la totalité de la propriété sera réalisé au début du mois de juillet.

L'objectif de cette nouvelle phase de forage sur Willbob est de tester les extensions nord-ouest et sud-est sous l`indice de surface Golden Tooth (zone de cisaillement) sur lequel des valeurs de 3,1 g/t Au sur 1,7 m et 3,81 g/t Au sur 0,95 m avaient été rapportées dans le sondage WB-16-06 lors de la campagne de forage de 2016. . (Notez que les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles).

En plus de ces zones aurifères intersectées sous l`indice de surface Golden Tooth, plusieurs nouvelles zones minéralisées aurifères avaient été intersectées à faible profondeur en forage (voir communiqué de presse du 18 janvier 2017).

Des sondages testerons aussi à faible profondeur l`indice GTN-4 (zone de cisaillement) qui avait rapporté des valeurs aurifères jusqu`à 5,5 g/t Au en échantillon choisi et 3,5 g/t Au sur 1,0 m en rainure dans une diorite altérée en ankérite-albite-chlorite. (Notez que les teneurs des échantillons choisis rapportées dans ce communiqué peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées).

L`indice Golden Tooth Nord sera aussi testé à faible profondeur au cours de cette campagne. Cet indice avait rapporté à l`automne dernier des valeurs de 13,2 g/t Au, 8,9 g/t Au, 4,5 g/t Au, 3,3 g/t Au et 3,0 g/t Au en échantillons choisis provenant d'une diorite cisaillée et altérée en ankérite-albite-chlorite.

De plus, des sondages testeront en profondeur l'extension de l`indice Dessureault qui avait rapporté 6,2 g/t Au sur 3,9 m (Duplicata de la rainure historique) et jusqu`à 31,8 g/t Au en échantillon choisi. (Notez que les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles).

Des sondages testeront également l`indice Polar Bear qui peut être suivi sur plus de 300 m (zone de cisaillement fortement ankéritisée) et qui avait rapporté des valeurs jusqu'à 6,4 g/t Au en échantillon choisi et 4,3 g/t Au sur 0,50 m en rainure.

Finalement, des sondages testeront à faible profondeur l`indice Sunshine suivi sur 150 m avec des altérations en ankérite-albite-chlorite et qui avait rapporté de valeurs jusqu`à 7,27 g/t Au en échantillon choisi.

Une deuxième phase de forage sera complétée un peu plus tard cet été afin de tester plusieurs des nouvelles cibles qui seront identifiées lors de la campagne de prospection estivale.

Le 18 janvier dernier, Midland Exploration était heureuse d'annoncer l'acquisition à 100 % de 945 nouveaux claims situés à proximité de la propriété Willbob ainsi que de l'entente d'option conclue récemment entre Osisko Mining Inc. (« Osisko ») et Barrick Gold Corp. (« Barrick ») pour la propriété Kan qui est adjacente au sud de la propriété Willbob. Suivant la conclusion de l'entente, Barrick engagera une somme de 15 millions de dollars en travaux d'exploration sur une période de quatre ans, ce qui lui permettra d'acquérir un intérêt de 70% sur la propriété Kan. L'entente est assujettie à des dépenses minimales annuelles en travaux d'exploration, incluant un montant garanti de 6 millions de dollars pour les premières deux années. La propriété Willbob consiste maintenant en un total de 1 449 claims couvrant une superficie d'environ 840 kilomètres carrés et est localisée à environ 70 kilomètres à l'ouest de la ville de Kuujjuaq au Nunavik.

Des figures localisant les indices et les nouveaux secteurs de forage sur le projet Willbob peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Willbob%20June%202017.pdf

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels qu'Altius Resources Inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

