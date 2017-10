Midland découvre de nouveaux indices aurifères à très haute teneur sur Willbob titrant jusqu'à 419 g/t Au en échantillon choisi

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - Exploration Midland inc. ("Midland") (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer les plus récents résultats de la campagne de reconnaissance menée cet été sur son projet Willbob (détenu à 100 % par Midland) situé à environ 70 kilomètres à l'ouest de Kuujjuaq et à proximité du projet aurifère Kan (Minière Osisko/Barrick Gold), avec la découverte de deux nouveaux indices aurifères à très haute teneur dans la partie nord du projet

Le nouvel indice « SP » se situe à environ 600 mètres à l'est de l'indice Golden Tooth (jusqu'à 3,1 g/t Au / 1,7 mètre en forage en 2016). Des échantillons choisis de veines de quartz minéralisées, localisés dans une zone de 120 mètres x 50 mètres, ont titré trois (3) teneurs en or très élevées : 419 g/t Au, 38,3 g/t Au et 21,7 g/t Au. Des teneurs en or anomales ont également été obtenues dans la roche encaissant les veines, qui contient parfois des veinules de quartz : 2,04 g/t Au, 0,454 g/t Au, 0,256 g/t Au, 0,176 g/t Au, 0,17 g/t Au. La minéralisation du secteur consiste en une série de veines de quartz-ankérite de tension, jusqu'à 10 centimètres d'épaisseur, contenant des amas de pyrite-galène±sphalérite et recoupant une diorite à quartz fortement ankéritisée et chloritisée avec pyrite disséminée. Au total, neuf (9) échantillons choisis sur 15 de ce secteur ont titré plus de 0,1 g/t Au (notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées). Un tableau des résultats de tous les échantillons de ce secteur ayant titré plus de 0,1 g/t Au est présenté à la fin de ce communiqué.

Le nouvel indice « Serpent » se situe à environ 4,5 kilomètres au sud de l'indice Golden Tooth, dans un secteur peu exploré où aucune minéralisation aurifère n'était connue auparavant. La minéralisation de cet indice consiste en une zone de cisaillement d'environ 50 centimètres de large injectée de veines de quartz-calcite-chlorite±pyrite, dans un gabbro. Un échantillon choisi de cette zone a titré 15,35 g/t Au, alors que trois (3) autres échantillons ont également donné des valeurs anomales : 0,487 g/t Au, 0,448 g/t Au, 0,254 g/t Au. Au total, quatre (4) échantillons choisis sur 6 prélevés dans la zone de cisaillement ont titré plus de 0,1 g/t Au.

Ces résultats continuent de démontrer le fort potentiel du projet Willbob pour des minéralisations aurifères de type orogénique à très haute teneur, y compris dans des secteurs jusqu'ici inexplorés. D'autres résultats de la campagne de prospection et de forage 2017 seront disponibles dans les prochaines semaines.

Des figures localisant les nouvelles découvertes et des photos des échantillons minéralisés peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/FiguresCommuniqueWillbobSeptembre2017.pdf

Résultats des échantillons choisis* >0,1 g/t Au, indice "SP".

Éch. UTM_E UTM_N Au-AA23 g/t Au-GRA21 g/t Ag ppm Pb ppm Pb pct Zn ppm Zn pct S408613 469962 6422598 > 10 419 42.4 > 10000 2.06 10000 1.29 S408610 469963 6422631 > 10 38.3 18.5 > 10000 1.83 21 S408588 469938 6422628 > 10 21.7 40.5 > 10000 4.12 40 S408612 469963 6422597 2.04 0.8 432 589 S408587 469972 6422655 0.754 3.7 2780 12 S408615 469966 6422537 0.454 -0.5 43 66 S408593 469978 6422480 0.256 -0.5 12 30 S408590 469929 6422569 0.176 -0.5 76 53 S408586 469970 6422654 0.17 -0.5 6 39

* notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées. Notez que les épaisseurs vraies rapportées en forages dans ce communiqué ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA23) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides. Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme de d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisant de standards et de blancs à chaque 20 échantillons.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels qu'Altius Resources Inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, Niobay Metals Inc. et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, P.Géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord du Québec chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.explorationmidland.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.