Midland et NioBay débutent leur première campagne de forage sur La Peltrie au sud-est de la zone aurifère 58N de Detour Gold

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 oct. 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer le début d'une campagne de forage au diamant en partenariat avec NioBay Metals Inc. (« NioBay ») sur sa propriété aurifère La Peltrie présentement détenue à 100 % par Midland. La propriété La Peltrie est maintenant constituée de 520 claims représentant une superficie d'environ 288 kilomètres carrés et elle couvre sur plus de 25 kilomètres une série de failles subsidiaires orientées NO-SE, au sud de la faille régionale de Lower Detour.

Cette première campagne de forage qui débute dans le cadre de la nouvelle entente d'option conclue récemment avec NioBay (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 septembre 2017), comprendra un minimum de six (6) sondages totalisant 1 500 mètres. Ce programme aura comme principal objectif de tester de nouvelles cibles structurales, géologiques et géophysiques identifiées suite aux travaux de compilation et aux levés de type OreVision® IP complétés en 2016 et 2017. Parmi ces nouvelles cibles prioritaires, on retrouve une importante structure interprétée et orientée NO-SE recoupant à faible angle une formation de fer anomale en or qui avait rapporté des valeurs historiques en forage de 0,24 g/t Au sur 19,50 mètres (sondage 11-493-01) et 0,35 g/t Au sur 9,30 mètres (sondage 11-493-02).

Cette propriété à fort potentiel aurifère est située à environ 25 kilomètres au sud-est de la zone aurifère à haute teneur de la Zone 58N de Lower Detour détenue par Detour Gold Corp. (« Detour Gold »). Parmi les meilleures intersections obtenues sur la Zone 58N dans le secteur de Lower Detour, on retrouve des valeurs de 11,82 g/t Au sur 32,40 mètres et 12,74 g/t Au sur 28,0 mètres (voir le communiqué de presse de Detour Gold daté du 2 juin 2014). (Notez que les résultats sont rapportés en longueur carotte et les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles à ce jour).

La propriété La Peltrie est également située à environ 25 kilomètres au nord-ouest de l'ancienne mine Selbaie qui a produit historiquement 56,5 millions de tonnes à des teneurs de 1,9 % Zn, 0,9 % Cu, 38,0 g/t Ag et 0,6 g/t Au. De plus, la propriété est située à proximité du gîte B26, détenu par SOQUEM, qui contient des ressources indiquées de 3,97 millions de tonnes à une teneur de 0,88 % Cu, 0,38 % Zn, 0,34 g/t Au et 12,40 g/t Ag (fosse) ainsi que 2,81 millions de tonnes à une teneur de 1,32 % Cu, 0,69 % Zn, 0,54 g/t Au et 13,32 g/t Ag (sous-terrain). Pour les ressources présumées, elles sont évaluées à 3,99 millions de tonnes à une teneur de 1,57 % Cu, 0,84 % Zn, 0,38 g/t Au et 10,22 g/t Ag (sous-terrain) ainsi qu'à 3 000 tonnes à une teneur de 1,20 % Cu, 0,02 % Zn, 0,14 g/t Au et 4,34 g/t Ag (fosse) (Source : Rapport technique NI 43-101 de SGS Canada inc. daté du 3 février 2016). Des travaux de forage récents réalisés par Soquem sur cette zone ont permis de recouper de nouvelles zones à Zn-Ag et Cu-Au qui ont retourné jusqu'à 21,2 % Zn, 526,6 g/t Ag, 3,8 % Pb et 0,7 % Cu sur 3,4 mètres (sondage 1274-16-228) et 12,2 % Cu, 1,3 g/t Au et 14,0 g/t Ag sur 2,0 mètres (sondage 1274-16-236). (Mise en garde de Midland: les minéralisations de la mine Selbaie et du projet Lower Detour Zone 58N peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet La Peltrie).

Des figures localisant la nouvelle entente d'option sur La Peltrie avec NioBay ainsi que les nouveaux secteurs de forage peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/1103274.pdf.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que NioBay Metals Inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, Mines Osisko inc., Altius Minerals Corporation, IAMGOLD Corporation, SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.explorationmidland.com.

