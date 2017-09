Midland et Osisko découvrent un champ de blocs à haute teneur en cuivre, jusqu'à 8,28% Cu à la Baie James

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 sept. 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer les résultats de la campagne de prospection 2017 dans le secteur de la mine Éléonore, menée conjointement à 50% - 50% avec Minière Osisko inc. (« Osisko »). Cette alliance stratégique formée en 2016 couvre un secteur régional de plus de 100 kilomètres de long jugé hautement favorable et situé respectivement au nord-ouest de la mine d'or Éléonore et au sud-est du prospect aurifère Cheechoo.

Dans la partie sud du projet, dans un secteur très peu exploré, un champ de blocs sub-anguleux de diorite à hautes teneurs en cuivre a été mis à jour. Quatre (4) blocs de diorite prélevés en 2016 et 2017 ont titré 8,28 % Cu, 6,85 % Cu, 4,54 % Cu et 3,45 % Cu (notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées). La minéralisation consiste en des rubans d'épaisseur décimétrique de chalcopyrite disséminée dans les blocs. La signature géochimique en Cu±Mo±Ag±Bi des blocs ainsi que la roche hôte dioritique suggèrent un système de type porphyrique à cuivre. Ces blocs sont localisés dans un secteur restreint d'environ 100 mètres de diamètre, ce qui suggère que leur source est locale. Des affleurements de diorite minéralisés en pyrrhotite ont été observés à proximité mais la source de la minéralisation en cuivre n'a pas encore été localisée.

Les travaux de l'automne 2016 et de l'été 2017 ont également permis de délimiter un secteur de 600 x 100 mètres très anomal en or dans des amphibolites. Douze (12) échantillons d'amphibolites minéralisées en pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite disséminés ont titré plus de 0,1 g/t Au, avec une teneur maximale de 0,82 g/t Au, sur un total de 25 échantillons prélevés dans le secteur en 2016 et 2017. Ce type de halo aurifère à faible teneur est commun autour des gisements d'or orogénique. Ces amphibolites anomales en or sont situées près du prolifique contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et d'Opinaca. Ce contact est l'hôte de la plupart des minéralisations aurifères importantes de la région, notamment la mine Éléonore et le prospect Cheechoo, situé à environ 30 kilomètres au nord-ouest de ce secteur.

Midland et Osisko réévalueront au cours de l'automne les résultats obtenus sur ces deux nouveaux secteurs prometteurs et sur d'autres anomalies géochimiques identifiées durant les travaux de 2017. Des levés géophysiques détaillés pourraient être réalisés sur les deux secteurs mentionnés précédemment pour identifier des cibles de forage associés à ces anomalies.

Des figures localisant les meilleurs secteurs minéralisés identifiés en 2016/2017, des photos des minéralisations et la carte des propriétés de l'alliance stratégique peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Figures%20Eleonore%20-%20Sept2017.pdf

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches prélevés sur la propriété EJV ont été analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (AA) ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES suivant une dissolution à quatre acides aux laboratoires ALS. La conception du programme d'exploration et l'interprétation des résultats d'assurance-qualité/contrôle de la qualité sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence sont inclus pour chaque lot de 20 échantillons à des fins d'assurance-qualité/contrôle de la qualité par la Société et par le laboratoire.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Minière Osisko inc., Altius Resources Inc., Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, P.Géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord du Québec chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web :

