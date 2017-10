Midland identifie de nouveaux indices d'or avec des échantillons choisis titrant jusqu'à 22,6 g/t Au sur son projet Baie-James Or

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Exploration Midland inc. ("Midland") (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer les plus récents résultats de la campagne de prospection menée cet été sur la propriété Lasalle de son projet Baie-James Or (détenu à 100 % par Midland). La propriété Lasalle est située à environ 35 kilomètres au sud de l'aéroport LG-3 d'Hydro-Québec et de la route Trans-Taïga. Le fait saillant de la campagne 2017 est la découverte de trois nouveaux indices aurifères situés sur une zone de cisaillement aurifère qui s'étend sur plusieurs kilomètres de long, localisée à un contact métasédiments / métavolcanites. Les trois nouveaux indices ont titré respectivement 22,6 g/t Au, 7,03 g/t Au et 2,35 g/t Au.

La campagne de prospection 2017 s'est surtout concentrée dans la partie est de la propriété Lasalle, dans un secteur qui n'avait pas été exploré par Midland et dans lequel des zones de cisaillement aurifères identifiées plus à l'ouest étaient interprétées. Un échantillon choisi d'amphibolite silicifiée et schisteuse, située dans une zone de cisaillement d'une épaisseur de 100 mètres, et contenant environ 1 % de pyrite a titré 22,6 g/t Au, ainsi que des teneurs fortement anomales en cuivre, bismuth et molybdène (notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées). Le long de la même zone de cisaillement, 750 mètres plus à l'est, un autre échantillon choisi d'amphibolite foliée a titré 7,03 g/t Au et des teneurs anomales en cuivre et bismuth. Finalement, 800 mètres plus à l'est, toujours dans cette même zone de cisaillement, un échantillon choisi de paragneiss avec stringers de pyrite, galène et sphalérite a titré 2,35 g/t Au, 105 g/t Ag, 3,32% Pb et 5,53 % Zn, ainsi que des teneurs très anomales en bismuth et antimoine. Sur 132 échantillons d'affleurements prélevés durant la campagne de 2017 sur le bloc Lasalle, dix-huit (18) ont titré plus de 0,1 g/t Au.

La zone de cisaillement hôte des nouveaux indices est localisée au contact entre des roches métavolcaniques et métasédimentaires, fait environ 100 mètres d'épaisseur et est maintenant interprétée sur plus de 8 kilomètres de long. Le long de cette même structure, huit (8) kilomètres à l'ouest des nouveaux indices, l'indice historique Lac Sirios Sud 1 avait retourné jusqu'à 1,93 g/t Au en échantillon choisi. Une zone de cisaillement aurifère parallèle, également située au contact métavolcanites / métasédiments, avait été identifiée par Midland en 2009 sur l'indice Golden Idol. Cet indice est situé environ 3 km à l'ouest des nouveaux indices et avait titré jusqu'à 9,09 g/t Au en échantillon choisi et 2,7 g/t Au sur 1,0 mètre en rainure. Les nouveaux résultats confirment donc le fort potentiel en minéralisations aurifères orogéniques de la propriété Lasalle et la présence de multiples zones de cisaillement aurifères d'extension plurikilométriques. L'association métallique Au-Bi-Mo-Ag-Pb-Zn des indices suggère également la présence d'une composante magmatique/hydrothermale felsique en plus de la minéralisation orogénique classique associée aux cisaillements. Ce type d'environnement comprenant une superposition de différents évènements aurifères est typique des gisements d'or de grande ampleur.

Des figures localisant les nouvelles découvertes peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/1103028_1002.pdf

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA23) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides. Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisant de standards et de blancs à chaque 20 échantillons.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, Mines Osisko inc., Altius Minerals Corporation, SOQUEM INC., NioBay Metals Inc., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, P.Géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord du Québec chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.