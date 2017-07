Midland rapporte une intersection titrant 1,46 g/t Au sur 31,6 mètres en forage sur l'indice historique Maritime-Cadillac sur la propriété Maritime-Cadillac JV

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juillet 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer les premiers résultats des travaux de forage au diamant en partenariat avec Mines Agnico Eagle limitée (« Agnico Eagle ») sur la propriété Maritime-Cadillac. La propriété Maritime-Cadillac est contiguë à la mine aurifère Lapa.

Lors de cette campagne de forage qui a débuté au cours du mois de mars 2017, le sondage 141-17-36 a recoupé une zone aurifère titrant 1,46 g/t Au sur 31,6 mètres de 112,80 à 144,40 mètres incluant 2,2 g/t Au sur 15,6 mètres sur l'indice historique Maritime-Cadillac à une profondeur verticale d'environ 100 mètres. Cette zone aurifère comprend plusieurs intervalles à plus haute teneur incluant 4,3 g/t Au sur 0,9 mètre (124,1 à 125,0 m), 3,4 g/t Au sur 1,0 mètre (126,0 à 127,0 m) et 5,7 g/t Au sur 0,6 mètre (135,0 à 135,6 m). La zone minéralisée aurifère consiste en une intrusion felsique altérée de type albitite silicifiée et minéralisée jusqu'à 3-5% de pyrite-pyrrhotine-arsénopyrite finement disséminée sur l'ensemble de l'intrusion. (Notez que les résultats sont rapportés en longueur carotte et les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles à ce jour).

Ce sondage faisait partie d'un programme initialement prévu de 1 500 mètres afin d'aller valider des intersections à haute teneur aurifère obtenue historiquement près de la surface dans la zone Maritime-Cadillac et qui avaient titré jusqu'à 151 g/t Au sur 0,8 mètre, 140 g/t Au sur 0,3 mètre, 17,0 g/t Au sur 1,1 mètre et 16,5 g/t Au sur 0,9 mètre. Les extensions de la zone Maritime-Cadillac demeurent ouvertes latéralement et en dessous de la profondeur verticale de 250 mètres. Agnico Eagle prépare actuellement une phase estivale de décapage mécanique afin d'aider à orienter la prochaine phase de forage. Jusqu'à maintenant, deux (2) sondages ont été complétés en 2017 pour un total de 618,0 mètres.

L'autre sondage complété au cours de cette phase de forage était situé à environ 250 mètres au nord de la zone Maritime-Cadillac et visait l'intersection de la zone Dyke Est avec le Contact Maritime. Le sondage 141-17-37 a retourné une valeur isolée de 2,92 g/t Au sur 1,2 mètre entre 127,3 à 128,5 mètres dans une petite zone de cisaillement contenant jusqu'à 30% de veinules de quartz.

La propriété Maritime-Cadillac en coentreprise (Agnico Eagle 51 % - Midland 49 %) est bien localisée dans la partie Est du camp minier de Cadillac et au sud de la mine d'or Lapa. La présence de contacts lithologiques importants (Pontiac-Piché-Cadillac) au sein du couloir de déformation de la faille Cadillac-Larder Lake offre un excellent potentiel pour le développement de minéralisations aurifères de type filonien ou de type disséminé.

Contrôle de la qualité

Le programme d'exploration sur le projet Maritime Cadillac est exécuté par Agnico Eagle. Les données ont été révisées par Mario Masson Vice-Président Exploration pour Exploration Midland Inc. et personne qualifiée tel que défini par la norme canadienne 43-101. Les échantillons pour analyse économique sont prélevés de carottes de forage de calibre NQ sciées en deux, dont une moitié est envoyée à un laboratoire commercial et l'autre moitié conservée comme témoin. Les analyses ont été effectuées par ALS Minerals de Val d'Or avec l'insertion de blancs et de standards afin d'en contrôler la qualité.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, Minière Osisko inc., Altius Resources Inc., SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.explorationmidland.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.