Midland recoupe plusieurs nouvelles zones aurifères sur Willbob et acquiert 945 claims autour du projet Kan d'Osisko-Barrick dans la fosse du Labrador

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) est heureuse d'annoncer d'excellents résultats obtenus lors de sa plus récente campagne de prospection et sa toute première campagne de forage au diamant sur le projet aurifère Willbob qui est actuellement détenu à 100 % par Midland. Midland est également heureuse d'annoncer l'acquisition à 100 % de 945 nouveaux claims à proximité de la propriété Willbob ainsi que de l'entente d'option conclue récemment entre Minière Osisko inc. (« Osisko ») et Barrick Gold Corp. (« Barrick ») pour la propriété Kan qui est adjacente au sud de la propriété Willbob. Suivant la conclusion de l'entente, Barrick engagera une somme de 15 millions de dollars en travaux d'exploration sur une période de quatre ans, ce qui lui permettra d'acquérir un intérêt de 70% sur la propriété Kan. L'entente est assujettie à des dépenses minimales annuelles en travaux d'exploration, incluant un montant garanti de 6 millions de dollars pour les premières deux années. La propriété Willbob consiste maintenant en un total de 1 268 claims couvrant une superficie d'environ 577 kilomètres carrés et est localisée à environ 70 kilomètres à l'ouest de la ville de Kuujjuaq au Nunavik.

L'objectif de cette campagne de forage de 2016 sur Willbob était de tester à faible profondeur sous les indices de surface appelés Golden Tooth et Lafrance (zones de cisaillements) sur lesquels les travaux de prospection de 2015 et 2016 avaient retourné des valeurs en échantillons choisis jusqu'à 25,2 g/t Au (Golden Tooth) et des valeurs historiques allant jusqu'à 21,9 g/t Au en échantillons choisis (Lafrance). De plus, des travaux d'échantillonage en rainure ainsi que la collecte d'échantillons choisis additionnels ont été complétés sur l'indice Dessureault, sur lequel Noranda avait rapporté dans les années 80 une rainure titrant 12,0 g/t Au sur 3,3 mètres.

Midland entretient beaucoup d'espoir dans ce projet à haut potentiel aurifère et reprendra ses travaux d'exploration avec de la prospection, de la cartographie du rainurage, ainsi qu'une campagne de forage au diamant avec un minimum d'environ 5 000 mètres vers la fin du printemps 2017. Midland évalue aussi présentement la possibilité de compléter un levé électromagnétique aéroporté au cours des prochaines semaines.

Faits saillants du forage

Au total, quatre courts (4) sondages héliportés (2 sections de 2 sondages) ont été complétés sur chacun des indices Lafrance et Golden Tooth pour un total de huit (8) sondages totalisant 1 299 mètres. (Notez que les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles).

Indice Lafrance

1,62 g/t Au sur 1,0 m (WB-16-01 ; 9,30 à 10,30 m)

1,00 g/t Au sur 4,6 m incl. 3,3 g/t Au sur 1,2 m (WB-16-02 ; 5,00 à 9,60 m)

0,30 g/t Au sur 11,2 m incl. 1,6 g/t Au sur 0,95 m (WB-16-03 ; 9,20 à 20,40 m)

0,17 g/t Au sur 1,5 m (WB-16-04 ; 16,60 à 18,10 m)

Indice Golden Tooth

1,12 g/t Au sur 3,65 m incl. 4,98 g/t Au sur 0,5 m (WB-16-05 ; 30,15 à 33,80 m)

1,28 g/t Au sur 6,35 m incl. 3,81 g/t Au sur 0,95 m (WB-16-06 ; 45,05 à 51,40 m)

0,74 g/t Au sur 2,65 m incl. 1,15 g/t Au sur 0,85 m (WB-16-07 ; 41,60 à 44,25 m)

2,14 g/t Au sur 1,5 m (WB-16-08 ; 70,00 à 71,50 m)

En plus de ces zones aurifères intersectées sous les indices de surface Lafrance et Golden Tooth, plusieurs nouvelles zones minéralisées aurifères ont été intersectées à faible profondeur en forage et parmi les meilleures zones on retrouve :

Nouvelle zone Lafrance

0,31 g/t Au sur 24,5 m incl. 2,28 g/t Au sur 0,8 m (WB-16-02 ; 65,00 à 89,50 m)

Nouvelles zones Golden Tooth

0,71 g/t Au sur 2,5 m incl. 2,6 g/t Au sur 0,45 m (WB-16-05 ; 122,50 à 125,00 m)

1,88 g/t Au sur 0,85 m incl. 1,9 g/t Au sur 0,35 m (WB-16-05 ; 131,85 à 132,70 m)

1,40 g/t Au sur 2,1 m incl. 3,0 g/t Au sur 0,35 m (WB-16-06 ; 23,95 à 26,05 m)

1,84 g/t Au sur 3,3 m incl. 3,1 g/t Au sur 1,7 m (WB-16-06 ; 30,50 à 33,80 m)

0,35 g/t Au sur 1,5 m (WB-16-07 ; 23,50 à 25,00 m)

0,96 g/t Au sur 1,4 m (WB-16-07 ; 64,80 à 66,20 m)

1,62 g/t Au sur 1,25 m (WB-16-07 ; 74,35 à 75,60 m)

1,52 g/t Au sur 0,65 m (WB-16-07 ; 163,60 à 164,25 m)

0.94 g/t Au sur 3,2 m incl. 2,14 g/t Au sur 1,1 m (WB-16-08 ; 103,80 à 107,00 m)

Faits saillants de la prospection (Échantillons choisis)

13,2 g/t Au, 8,9 g/t Au, 4,5 g/t Au, 3,3 g/t Au et 3,0 g/t Au (Indice GTN)

13,1 g/t Au, 9,5 g/t Au, 6,9 g/t Au, 2,5 g/t Au, (Secteurs indices Golden Tooth et GTN)

5,5 % Pb et 3,4% Zn ; 4,8% Pb et 3,2 % Zn ; 7,4 g/t Au (Secteur indice Kuni)

1,2 % Cu, 2,7 g/t Au et 13,6 g/t Ag (Indice Stars)

À environ 600 mètres au nord-ouest de Golden Tooth, on retrouve l'indice Golden Tooth Nord (GTN) découvert lors des travaux de prospection de l'été 2016 et qui avait rapporté des valeurs aurifères jusqu`à 12,15 g/t Au. La zone GTN a été suivie elle aussi sur plus 300 mètres et a rapporté des valeurs jusqu'à 13,2 g/t Au, 13,1 g/t Au, 9,5 g/t Au, 8,9 g/t Au et 4,5 g/t Au en échantillons choisis. Ces échantillons choisis ont été prélevés dans une diorite altérée en albite-chlorite comprenant des veines de quartz-calcite minéralisées en pyrrhotite-arsénopyrite. Sur l`indice GTN-4 qui avait rapporté des valeurs aurifères jusqu`à 5,5 g/t Au, une rainure effectué à l`automne a rapporté 1,91 g/t Au sur 2m, incluant 3,5 g/t Au sur 1m, incluant 5,8 g/t Au sur 0,50m.

La découverte d`un nouveau secteur aurifère nommé Dragon Head, localisé à environ 1.5 kilomètre au nord-ouest de Golden Tooth Nord a rapporté des valeurs de 14,5 g/t Au, 1,4 g/t Au et 1,1 g/t Au.

Dans le secteur de Kuni, de nouvelles minéralisations polymétalliques (Pb-Zn-Ag-Au) ont été découvertes avec des teneurs titrant jusqu'à 5,5% Pb, 3,4% Zn et 4,8% Pb, 3,2% Zn en échantillons choisis. Une valeur atteignant 7,4 g/t Au a également été obtenue dans un autre échantillon choisi provenant du même secteur.

Plus au sud, un nouvel indice appelé Stars a retourné des valeurs Cu-Au-Ag jusqu'à de 1,2% Cu, 2,7 g/t Au et 13,6 g/t Ag en échantillon choisi. Ce nouvel indice présente des caractéristiques de sulfure massif aurifère avec des minéralisations en pyrrhotite-pyrite massive et chalcopyrite. Au total 11 échantillons choisis furent récoltés sur une zone exposée de 40 mètres par 20 mètres. (Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées).

Stars Showing Échantillon Au Au Grav Ag As Cu Cu ppm ppm ppm ppm ppm % S434551 1.365 9.2 4350 >10000 1.295 S434552 2.60 11.2 7740 8830 S434553 3.44 2,68 13.6 8800 >10000 1.215 S434554 1.355 7.4 1395 825 S434555 0.486 4.4 9210 >10000 1.365 S434556 0.097 1.0 2990 2640 S434557 3.60 4,34 13.9 >10000 5700 S434558 0.562 7.1 3490 9410 S434559 0.395 6.3 6770 >10000 1.435 S434561 0.768 5.7 >10000 6600 S434562 0.078 2.3 1525 6840

Faits saillants (Indice Dessureault - Rainure et échantillons choisis)

6,2 g/t Au sur 3,9 mètres incl. 8,9 g/t Au sur 2 mètres (Duplicata de la rainure historique)

31,8 g/t Au, 22,9 g/t Au, 21,6 g/t Au, 11,2 g/t Au, 10,5 g/t Au, 9,9 g/t Au.

Dans le but de valider une rainure historique obtenue par Noranda dans les années 80 sur l'indice Dessureault, un échantillonnage en rainure a été complété par Midland au cours de l'automne sur cette rainure historique qui avait rapporté 12,0 g/t Au sur 3,3 mètres. La rainure (duplicata) complétée par Midland a rapporté 6,2 g/t Au sur 3,9 mètres incluant 8,9 g/t Au sur 2 mètres. (Notez que les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles). De plus, plusieurs échantillons choisi récoltés par Midland ont rapporté d'excellentes teneurs titrant jusqu'à 31,8 g/t Au, 22,9 g/t Au, 21,6 g/t Au, 11,2 g/t Au, 10,5 g/t Au 9,9 g/t Au et 9,5 g/t Au. (Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées).

Des figures localisant ces nouveaux indices et ces intersections en forage sur le projet Willbob peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/1083032_midland.pdf

Contrôle de la Qualité

Toutes les préparations et les analyses ont été réalisées par ALS Minerals de Val-d'Or. Tous les échantillons ont été analysés pour l'or par pyroanalyse avec une finition par absorption atomique (AA23) sur une fraction de 30 grammes et par une finition gravimétrique pour les valeurs supérieures à 3,0 g/t Au. Pour le contrôle de la qualité, dans chaque envoi, des standards certifiés et blancs ont été insérés à intervalles réguliers à travers la suite d'échantillons. Les données ont été revues par Mario Masson, géologue et Vice-Président pour Midland et personne qualifiée selon les normes NI 43-101.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, Exploration Osisko - Baie James inc., SOQUEM INC, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Richard D. St-Cyr, géologue de projet pour Midland et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société.

Website: www.midlandexploration.com

