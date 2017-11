Minerai de fer Québec confirme le redémarrage de la mine du Lac Bloom à Fermont et la création de 450 emplois de qualité

FERMONT, QC--(Marketwired - 15 novembre 2017) - Minerai de fer Québec Inc. (" MFQ "), une filiale de Champion Iron Limited ( ASX : CIA) (TSX: CIA) (la "société" ou "Champion"), a confirmé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse le redémarrage, en mars 2018, de la mine de fer du Lac Bloom (" Lac Bloom "), située près de Fermont, au Québec. Après l'acquisition de Lac Bloom en avril 2016, MFQ a réuni le financement nécessaire puis a remis à niveau et optimisé les installations, établi sa clientèle et a bâti un partenariat gagnant-gagnant avec la communauté d'accueil. MFQ est aussi fière d'annoncer qu'elle accélère maintenant l'embauche de celles et ceux qui participeront au redémarrage de Lac Bloom, soit plus de 450 travailleurs.

Dix-neuf mois seulement après qu'elle ait mis la main sur des actifs en veilleuse, MFQ est prête à lancer, tel que promis, ce projet d'envergure qui ouvre une nouvelle ère de prospérité sur la Côte-Nord. Le plan d'affaires de MFQ repose sur une exploitation à long terme de la mine, sur l'optimisation du circuit de séparation qui permet une amélioration considérable du taux de récupération du minerai et sur une usine des plus performantes. En outre, le redémarrage de la mine aura nécessité des investissements de 160 M$ où le gouvernement du Québec est partenaire à hauteur de 36,8 %.

" Le projet aura surtout requis un engagement sans précédent de plusieurs partenaires sans qui, rien de tout cela ne serait possible aujourd'hui : administrateurs, investisseurs, gouvernement, partenaires, fournisseurs, syndicat, employés. Je veux remercier sincèrement chacune de ces personnes. Aujourd'hui, les yeux du monde sont tournés vers un fer d'une qualité exceptionnelle, l'un des meilleurs sur la planète. Et c'est ici qu'il se trouve ", a commenté le président exécutif du conseil et président-directeur général de MFQ et de Champion Iron, Michael O'Keeffe.

Depuis la publication des résultats de l'étude de faisabilité de lac Bloom en février 2017, MFQ a procédé à :

l'embauche, à ce jour, de plus de 250 travailleurs

la confirmation d'une prise de participation à l'intérieur de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

la signature d'une entente sur les répercussions et avantages avec la communauté Uashat Mak Mani-Utenam

l'acquisition de 735 wagons spécialisés dans le transport du minerai de fer

l'annonce d'un partenariat avec avec Sojitz Corporation et d'un financement relais nécessaire pour les travaux préparatoires

l'entente de transport avec la société Chemin de fer Quebec North Shore and Labrador

l'annonce d'un financement par emprunt de 180 M$ US Sprott Resource Lending et la Caisse de dépôt et placement du Québec

l'entente avec la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire pour le transport du huit millions tonnes de minerai de fer

l'annonce de la vente d'une débenture à Glencore International AG

la signature d'une entente de principe avec le Syndicat des Métallos pour un contrat de travail d'une durée de trois ans

la confirmation du capital-actions de Ressources Québec dans le projet

la diminution des impacts environnementaux par la mise en place d'une chaudière vapeur à électrode, beaucoup moins énergivore et l'introduction d'un convoyeur aérien destiné au transport du minerai et l'amélioration de la gestion des résidus miniers qui réduiront l'utilisation de camion.

" Si bien qu'aujourd'hui toutes les étapes ont été franchies. Les défis étaient immenses, le travail colossal. D'un autre côté, notre ambition et notre détermination ont toujours été les mêmes : redémarrer cette mine à fort potentiel dans le respect des communautés, le développement de la région et l'intérêt économique du Québec. Nous entrevoyons l'étape de l'exploitation avec un immense enthousiasme, encore plus heureux de participer à cette fierté retrouvée dans une communauté que nous aimons profondément ", a renchéri M. O'Keeffe.

À propos de Minerai de fer Québec

Fondée en 2016 par l'entremise de la société de développements miniers Champion Iron, Minerai de fer Québec est une entité 100 % québécoise dirigée par des experts d'ici. L'entreprise a été mandatée pour piloter la relance de la mine du lac Bloom, un projet phare de Champion Iron à Fermont dans le Nord québécois.

À propos de Champion

Champion est une société d'exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre à la mise en valeur de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador dans la province de Québec. Après l'acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur la mise à niveau de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, notamment la logistique de développement, et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.championiron.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'" information prospective " aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant la remise du produit net du placement à la société, la date prévue du redémarrage de la mine du Lac Bloom ainsi que les activités, les événements, les développements ou les résultats financiers futurs constituent de l'information prospective. On reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes comme " prévoir ", " entendre " et " croire ", et à l'emploi de termes comme " plan ", " potentiel ", " perspective ", " prévision ", " estimation " et autres expressions analogues. L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, notamment les risques décrits dans le prospectus simplifié définitif relatif au placement, la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique " Facteurs de risque " dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.