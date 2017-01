Minéraux rares Quest émet 550 000 $ en débenture convertible garantie

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Minéraux rares Quest Ltée (TSX:QRM) (Quest), est heureuse d'annoncer qu'elle a émis une débenture convertible garantie à 10% d'un montant de 550 000 $ (la «débenture») par voie de placement privé à un fonds spécial d'une société américaine d'investissement privé. Dans le cadre du placement privé, Quest a également émis 550 000 bons de souscription au fonds privé de capital-investissement, et chaque bon permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire de Quest au prix de 0,18 $ pendant trois ans.

La débenture vient à échéance dans un an et porte intérêt au taux de 10% par année, payable semestriellement en espèces, et, au gré du porteur, elles pourront être converties en actions ordinaires de Quest au prix de 0,16 $ par action. La débenture est garantie par une hypothèque de premier rang sur tous les actifs de Quest, présents et futurs, corporels et incorporels.

Le produit du placement privé sera utilisé par Quest pour rembourser intégralement le capital et les intérêts courus sur une débenture convertible garantie émise par Quest en mars 2015 et pour le fonds de roulement.

À PROPOS DE QUEST

Minéraux rares Quest Ltée (Quest) est une société canadienne qui vise à devenir un producteur intégré d'oxydes d'éléments de terres rares, et d'être un acteur important dans la chaîne mondiale d'approvisionnement de métaux de terres rares. Quest est dirigée par une équipe de gestionnaires qui possède une vaste expérience dans le traitement chimique et métallurgique. Quest se concentre sur le développement d'importantes installations d'hydrométallurgie et de raffinage à Bécancour (Québec) pour séparer et produire des oxydes d'éléments de terres rares. Ces installations industrielles traiteront le concentré de minerai extrait de ses propriétés minières du complexe Lac Strange dans le nord du Québec, ainsi que le recyclage des luminophores pour lampes utilisant le procédé de « sulfatation sélective thermique (SST) »1 de Quest - un procédé efficace et respectueux de l'environnement.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS DE QUEST

Le présent communiqué contient des déclarations qui peuvent constituer de l'« information prospective » ou des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans futurs, les objectifs ou la performance de Quest, notamment la préfaisabilité économique ou technique du projet de terres rares du complexe Lac Strange, un financement futur par Quest ou toutes hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Dans ce communiqué, des mots tels que « peut », « serait », « pourrait », « fera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention », « planifier », « estimer » et des mots similaires et leur forme négative, servent à identifier les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de rendement ou de résultats futurs et ne sont pas nécessairement des indications exactes à savoir si, à quel moment ou par qui, telle performance future sera atteinte. Aucune assurance ne peut être donnée indiquant que les événements anticipés dans l'information prospective se produiront, comprenant la réalisation du projet de terres rares du complexe Lac Strange ou tout financement par Quest, ou que si l'un d'eux se produit, quels avantages en tirera Quest.

Tout énoncé prospectif ou autre information est basé sur l'information disponible au moment donné ou est de la bonne foi de la direction quant aux événements futurs qui sont assujettis à des risques, de l'incertitude, de la présomption et d'autres facteurs imprévisibles, plusieurs d'entre eux étant indépendants de la volonté de Quest. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans la notice annuelle de Quest datée du 25 janvier 2016 à la rubrique « Facteurs de risque » et dans le rapport de gestion de Quest pour l'exercice terminé le 31 octobre 2015 à la rubrique « Facteurs de risque », deux documents disponibles sur les sites Internet SEDAR (www.sedar.com), et ils pourraient faire en sorte que les faits ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans tout énoncé prospectif. Quest n'a pas l'intention ni ne s'engage d'aucune façon, à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif ou information prospective contenus dans ce communiqué pour refléter des événements, des circonstances ou d'autres éléments futurs, à moins d'en être contrainte par la loi.

1 Brevet déposé