Mines indépendantes Chibougamau recoupe du cuivre et de l'or en profondeur sur la propriété Bateman

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Mines indépendantes Chibougamau inc. (TSX CROISSANCE:CBG)(STUT:CLL)(OTC:CMAUF) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu les résultats d'analyses de deux trous de forages sur la zone cupro-aurifère C3 de notre propriété Bateman située dans le canton de McKenzie, 8 km à l'est de la ville de Chibougamau, au Québec.

Mines indépendantes Chibougamau inc. possède dans le camp minier de Chibougamau cinq anciennes mines cupro-aurifères dont la propriété minière Bateman ainsi que l'extension en profondeur de trois autres mines cupro-aurifères et d'un gisement de zinc, d'or et d'argent en plus d'un large dépôt de fer-vanadium sous option à la corporation Vanadium One Energy (VONE). En tout, Mines indépendantes Chibougamau possède environ la moitié de la superficie du camp minier, y compris de nombreuses régions sous-explorées où l'on retrouve des zones minéralisées dans des trous de forage et en surface. La plupart des actifs de Mines indépendantes Chibougamau ont uniquement été explorés avec des forages de faible profondeur, y compris les actifs miniers qu'elle détient en totalité.

Nouveaux résultats de forage de la mine Bateman :

Le trou BJ-16-15 a recoupé, à une profondeur verticale de 170 m, les teneurs suivantes :

Trou Longueur de carotte (m)* % Cu Au (g/t) BJ-16-15 6,33 (20,7 pi) 3,65 0,82 y compris 4,20 (13,7 pi) 3,09 1,18

Le trou BJ-16-16 a recoupé, à une profondeur verticale de 260 m, 90 m sous l'intersection mentionnée ci-dessus, les teneurs suivantes :

Trou Longueur de carotte (m)* % Cu Au (g/t) BJ-16-16 12,5 (41 pi) 3,61 1,72 y compris 8,5 (27,8 pi) 3,62 2,26

*La longueur vraie est d'approximativement 60 à 65 % de la longueur de la carotte.

Sur les 90 m de distance qui séparent les deux trous de forage, la largeur de la zone minéralisée et la teneur en or ont doublé en profondeur tandis que la teneur en cuivre est demeurée stable.

La zone minéralisée se situe dans la région qui borde le complexe du lac Doré et se compose de chalcopyrite massive et en filonnets dans de l'anorthosite. Du fait de la présence de sidérite manganifère, une orientation de 110° et un fort pendage vers le nord-ouest, la société croit que cette structure peut représenter un « cisaillement de mine minéralisé » semblable à la plupart des structures historiquement exploitées dans le district minier de Chibougamau.

Il est probable que la prochaine étape d'exploration de la zone cupro-aurifère sera un levé électromagnétique le long du sondage afin de mieux déterminer le potentiel en profondeur suivant le pendage de la zone cupro-aurifère, suivi de forages additionnels.

En 2013, Mines indépendantes Chibougamau a foré une série de trous moins profonds sur la zone C3 qui a recoupé des zones minéralisées cupro-aurifères similaires à des profondeurs verticales de 50 m à 90 m (voir les communiqués de presse datés du 9 et du 18 septembre ainsi que du 3 octobre 2013).

Les analyses ont été réalisées par Accurassay, dont les installations sont situées à Rouyn-Noranda et à Thunder Bay, par pyroanalyse standard pour l'or et par plasma inductif pour le cuivre.

Entreprises minières Globex inc. (GMX - Bourse de Toronto, G1M - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate et Lang & Schwarz et GLBXF - International OTCQX) conserve une redevance brute de métaux de 3 % sur la propriété Bateman à la suite de la scission partielle de l'actif dans le cadre de la transaction menant à la création de Mines indépendantes Chibougamau inc.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services réglementaire (tel que défini dans les Règlements de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du contenu du présent communiqué.

Luc Rioux, P.Geo. et Claude Larouche B.Sc. Eng., M. Sc., Géo., ing ont taillé la carotte et en ont supervisé la transformation et l'analyse. Ils ont compilé les données techniques au sein du présent communiqué de presse, lequel a été rédigé par Jack Stoch, P. Geo., président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc., en sa capacité de « personne qualifiée » en vertu de la NC 43-101.

