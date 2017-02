Mines indépendantes Chibougamau recoupe du zinc, de l'or et de l'argent sur la propriété Berrigan

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 1 fév. 2017) - Mines indépendantes Chibougamau inc. (TSX CROISSANCE:CBG) (STUT:CLL) (OTC PINK:CMAUF) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu les résultats d'analyses des cinq sondages réalisés sur la propriété Berrigan, une propriété de zinc, d'or et d'argent située 4 km à l'ouest-nord-ouest de la ville de Chibougamau dans le canton de McKenzie, au Québec.

La propriété Berrigan est la seule propriété zincifère de l'important groupe de propriétés que nous détenons dans le camp minier de Chibougamau, groupe qui comprend cinq anciennes mines de cuivre et d'or, l'extension en profondeur de trois autres mines cupro-aurifères, de nombreux indices minéralisés en surface et des sondages historiques ainsi qu'une importante zone de vanadium-fer qui vient d'être optionnée à Vanadium One Energy Corp (TSX CROISSANCE:VONE), société dont Mines indépendantes Chibougamau est désormais un actionnaire important.

Les cinq forages ont recoupé de multiples zones de zinc-or-argent à de faibles profondeurs verticales entre 51 m et 250 m.

Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau suivant :

N°du trou De À Longueur Largeur vraie Au (g/t) Ag

(g/t) Zn

(%) Profondeur verticale BT-16-009 129,80 135,48 5,68 3,97 0,009 20,16 1,29 119 BT-16-009 147,20 165,50 18,30 12,81 0,563 5,64 1,17 140 BT-16-009 194,51 208,45 13,94 9,76 1,134 7,58 2,22 180 y compris 200,85 208,45 7,60 5,32 1,197 10,11 3,20 BT-16-009 263,00 265,00 2,00 1,4 1,471 2,00 1,27 237 BT-16-010 172,20 172,80 0,60 0,42 10,367 83,00 7,88 162 BT-16-010 181,00 185,00 4,00 2,8 2,18 5,06 1,47 172 BT-16-010 231,00 252,30 15,10 10,57 0,624 8,07 1,96 224 y compris 236,20 240,38 4,18 2,93 1,42 10,07 4,39 BT-16-010 258,20 259,00 0,80 0,56 1,928 4,00 5,71 243 BT-16-011 178,50 187,27 8,27 5,79 0,264 11,15 2,21 162 BT-16-011 227,00 233,00 6,00 4,20 0,428 5,66 1,78 204 BT-16-011 261,00 262,50 1,5 1,05 6,682 5,00 0,02 237 N°du trou De À Longueur Largeur vraie Au (g/t) Ag

(g/t) Zn

(%) Profondeur verticale BT-16-011 237,00 256,25 19,25 13,47 0,723 6,31 2,22 220 BT-16-011 279,00 282,00 3,00 2,1 0,504 2,60 1,97 250 BT-16-011 283,50 285,00 1,5 1,05 1,906 4,00 0,28 258 BT-16-012 94,80 96,00 1,20 0,84 0,695 5,00 1,49 88 BT-16-012 104,00 105,00 1,00 0,70 0,039 9,00 1,69 96 BT-16-012 109,40 110,50 1,10 0,77 4,182 29,00 6,34 101 BT-16-012 129,92 134,30 4,38 3,07 6,903 12,09 2,99 121 BT-16-012 145,25 152,40 7,15 5,00 0,472 6,34 2,47 137 BT-16-012 171,65 172,35 0,70 0,49 1,271 9,00 8,04 159 BT-16-012 192,00 198,80 6,80 4,76 0,113 2,02 0,52 180 y compris 198,00 198,80 0,80 0,56 0,895 5,00 2,17 BT-16-013 61,88 65,83 3,65 2,55 1,448 17,90 4,11 51 y compris 63,00 64,15 1,15 0,80 4,488 46,00 11,34 BT-16-013 79,22 85,00 5,78 4,05 2,026 8,71 3,50 65 BT-16-013 99,20 107,60 8,40 5,88 0,343 11,32 2,07 84 BT-16-013 111,00 111,53 0,53 0,37 3,734 26,00 2,37 90 BT-16-013 116,10 122,00 5,90 4,13 1,465 9,99 2,16 95 y compris 118,55 119,50 0,95 0,66 5,972 29,00 9,44 BT-16-013 140,90 145,69 4,79 3,35 0,550 2,92 1,40 117 y compris 144,16 145,69 1,53 1,07 1,574 7,00 3,86

Les teneurs de zinc, d'or et d'argent obtenues lors des essais à grande échelle sont très encourageantes. Notre équipe étudie les nouveaux résultats de pair avec les forages historiques afin de concevoir le prochain programme d'exploration.

Tous les échantillons ont été livrés au Laboratoire Accurassay situé au 165, rue Jacques-Bibeau, à Rouyn-Noranda, au Québec. L'analyse de tous les échantillons a été effectuée conformément au programme d'assurance et de contrôle de la qualité qui prévoit notamment l'insertion de matériaux minéralisés de référence ou des blancs pour chaque lot de 20 échantillons. Les échantillons ont été séchés et broyés à 70 % passant 2 mm. Un sous-échantillon de 1025 g a été pulvérisé à 85 % passant < 200 mesh. Les sous-échantillons ont ensuite été transférés au Laboratoire Accurassay, situé au 1046, Gorham St., à Thunder Bay, en Ontario, pour des procédures analytiques.

Les analyses de teneur en or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur 50 g de pulpe. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse avec fini gravimétrique sur chaque échantillon contenant dix grammes par tonne d'or ou plus.

Le zinc et l'argent ont été analysés par digestion à l'eau régale (aqua regia) sur 2,5 g du sous-échantillon pulvérisé de 25 g. Le calcul final de la teneur en Zn et en Ag a été effectué par fini par absorption atomique IPC-OES.

Les laboratoires Accurassay emploient un système interne de contrôle de la qualité qui suit la trace des matériaux de référence certifiés. Les pratiques courantes en matière de contrôle de la qualité incluent l'analyse d'un matériau de référence certifié, d'un blanc de silice et d'un duplicata de la pulpe.

Entreprises minières Globex inc. (GMX - Bourse de Toronto, G1MN - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate et Lang & Schwarz et GLBXF - International OTCQX) conserve une redevance brute de métaux de 3 % sur la propriété Berrigan à la suite de la scission partielle de l'actif dans le cadre de la transaction menant à la création de Mines indépendantes Chibougamau inc.

Luc Rioux, P.Geo. et Claude Larouche B.Sc. Eng., M. Sc., Géo., ing ont taillé la carotte et en ont supervisé la transformation et l'analyse. Ils ont compilé les données techniques au sein du présent communiqué de presse, lequel a été rédigé par Jack Stoch, P. Geo., président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc., en sa capacité de « personne qualifiée » en vertu de la NC 34-101.

