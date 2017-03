Minière Osisko annonce une acquisition majeure de propriétés minières dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon au Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Minière Osisko Inc. (TSX:OSK) ("Osisko" ou la "Corporation") est heureuse d'annoncer l'acquisition d'une position de terrain significative dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. L'ensemble des propriétés comprend 2942 claims qui couvrent un secteur de 157,000 hectares (157 sq. km). Les propriétés minières ont été acquises par désignation sur carte et sont situées à environ 110 kilomètres à l'ouest du projet aurifère de Windfall.

Les propriétés du secteur de Quévillon couvrent des roches volcaniques et sédimentaires archéennes qui contiennent de nombreux indices aurifères et des intrusions porphyriques qui font partie de la stratégie d'exploration de la compagnie.

"L'acquisition des claims dans le secteur de Quévillon, à l'ouest de Windfall, renforce notre présence dans la région et confirme notre stratégie de contrôler de grands secteurs de l'Abitibi où nous croyons que Osisko va débloquer le potentiel d'exploration et développer les prochaines mines d'or canadiennes" a mentionné John Burzynski, Président et Chef de la Direction.

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Mathieu Savard, Geo. Vice-Président de l'Exploration au Québec pour Minière Osisko Mining.

À Propos de Minière Osisko Inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient 100 % du gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur avoisinant d'Urban-Barry (82 400 hectares), en plus d'une participation de 100 % dans le projet Marban, situé au cœur du prolifique district minier aurifère de l'Abitibi au Québec. Osisko détient aussi des propriétés dans le district minier de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario, qui couvrent notamment les gîtes Jonpol et Garrcon sur la propriété Garrison, l'ancienne mine Buffonta et la propriété minière Gold Pike. La Société détient aussi des participations et des options visant plusieurs autres propriétés dans le nord de l'Ontario. Osisko demeure bien financée avec environ 200 millions de dollars en trésorerie et en placements.

Mise en garde à l'égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur l'importance des nouveaux résultats du programme de forage en cours sur le projet aurifère du Lac Windfall; l'ajout de cinq nouvelles foreuses d'ici la fin du mois; l'importance des résultats d'analyse présentés dans le présent communiqué de presse; le type de forage inclus dans le programme de forage (du forage de définition au-dessus de Red Dog, du forage d'expansion au-dessus et en dessous de Red Dog, du forage d'expansion au nord-est du gîte principal, et du forage d'exploration dans le secteur immédiat du gîte et sur l'ensemble du projet Urban-Barry); la minéralisation potentielle; la capacité de mettre en valeur toute minéralisation d'une façon économique; la capacité de réaliser toute activité d'exploration proposée et les résultats de ces activités; la continuité ou l'extension de toute minéralisation; ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique, pourraient constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d'identifier des renseignements prospectifs.

Ces renseignements prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables et des estimations faites par la direction d'Osisko au moment où elles ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d'Osisko soient sensiblement différents des résultats estimés ou attendus, du rendement ou des réalisations futures explicitement ou implicitement indiqués par de tels renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d'exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d'Osisko de réaliser d'autres activités d'exploration incluant du forage; la participation dans le projet aurifère du Lac Windfall; la capacité d'obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d'exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

Les titres offerts dans le cadre des financements de la Société annoncés le 6 février 2017 n'ont pas été enregistrés conformément à la Securities Act of 1933 des États-Unis, avec ses modifications successives, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou des dispenses applicables d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres dans un état où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, et aucune vente ne s'y déroulera.