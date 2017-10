MISE A JOUR/Avis aux médias : Le plus grand syndicat canadien se réunit à Toronto pour contribuer à la construction d'un Canada plus juste et plus équitable

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 2 oct. 2017) - Le Syndicat canadien de la fonction publique, le plus grand syndicat au Canada, tiendra son 28e congrès biennal à Toronto du 2 au 6 octobre. Plus de 2200 délégués représentant les 650 000 membres du SCFP se rassembleront au Centre des congrès du Toronto métropolitain pour débattre de l'avenir du mouvement syndical et des services publics au Canada.

Le président national du SCFP, Mark Hancock, et le secrétaire-trésorier national, Charles Fleury, s'adresseront aux délégués en ouverture du congrès lundi. Des conférences seront aussi données par la chroniqueuse au journal The Guardian, Nesrine Malik, l'économiste et commentatrice politique Armine Yalnizyan, et la militante contre le racisme et fondatrice de Paroles de femmes, Dalila Awada. Les délégués débattront des orientations stratégiques qui permettront, entre autres, de bâtir un syndicat plus fort et plus inclusif, de rendre nos milieux de travail plus sécuritaires et de continuer à se battre pour la justice mondiale.

« Le congrès, c'est le parlement du SCFP. C'est là que nous nous dotons d'un plan pour contribuer à la construction d'un Canada plus juste et plus équitable », a expliqué Mark Hancock.

« Lorsque les membres du SCFP travaillent ensemble, nous avons la force requise pour réaliser des gains pour nos membres comme pour tous les travailleurs canadiens », a ajouté Charles Fleury.

Le SCFP représente des travailleurs dans toutes les provinces. Ils œuvrent notamment dans les secteurs de la santé, des services municipaux, de l'éducation, des services sociaux, de l'énergie, des transports, des bibliothèques, des services d'urgence, des communications et des services de garde. Le SCFP défend les intérêts des travailleurs et de leurs communautés depuis 1963. Il est fier de contribuer à la construction d'un Canada plus juste et plus inclusif.

Le programme du congrès est disponible au : https://scfp.ca/evenement/congres-national-du-scfp-2017

Nous invitons les représentants des médias à assister aux travaux du congrès. Pour demander votre accréditation, communiquer avec l'un de nos relationnistes (voir coordonnées ci-dessous).