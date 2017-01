MISE A JOUR/Plus de financement et avantages accrus dans le cadre du projet d'amélioration du corridor Lower Lynn, sur l'autoroute 1

NORTH VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, de concert avec le district de North Vancouver, investissent dans des infrastructures routières qui amélioreront la sécurité, diminueront la congestion, amélioreront la vie des Canadiens et aideront à faire croître l'économie.

Aujourd'hui, des représentants des trois ordres de gouvernement ont annoncé un financement conjoint de 60 millions de dollars pour une quatrième phase de travaux le long du corridor Lower Lynn, sur l'autoroute 1. Les travaux additionnels portent le coût total du projet à 198 millions de dollars.

Les travaux comprennent la construction d'une voie collectrice en direction ouest, de la promenade Mount Seymour jusqu'au chemin Mountain, d'un nouveau pont à deux voies de chaque côté de l'actuel pont Lynn Creek, ainsi que d'une nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute 1 en direction est, à partir du chemin Mountain.

Une fois terminé, au printemps 2021, l'ensemble du projet améliorera grandement la circulation routière sur ce tronçon très achalandé de l'autoroute 1.

Citations

« En travaillant en partenariat avec chaque ordre de gouvernement, nous effectuons des investissements judicieux qui favorisent la prospérité de la classe moyenne, font croître notre économie et améliorent la qualité de vie des Canadiens. Cet important projet d'infrastructure de transport à North Vancouver profitera tant aux entreprises locales qu'aux résidents et aux touristes, et ce, tout en favorisant la prospérité à long terme partout dans la région pour les générations à venir. »

- Jonathan Wilkinson, député de North Vancouver, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet est un bon exemple de ce qu'on peut accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble. Le ministère a écouté la rétroaction constructive du public concernant ce projet et a collaboré avec le district de North Vancouver et le gouvernement fédéral pour élaborer un plan visant à augmenter davantage la sécurité et les raccordements dans ce secteur, ce qui a conduit à l'ajout d'une 4e phase au projet existant. Ce projet crucial d'amélioration routière permettra une meilleure circulation pour traverser la collectivité et sur l'autoroute 1, ce qui favorisera l'accès aux traversiers de BC Ferries et à l'autoroute Sea-to-Sky vers Squamish et Whistler. »

- L'honorable Todd Stone, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« Pendant de nombreuses années, le district a fait pression pour que des travaux d'amélioration soient effectués sur le réseau routier entre Lynn Valley et Main Street. Notre objectif premier a été de faciliter la mobilité est-ouest dans les niveaux inférieurs de la rive nord. Nous sommes très heureux qu'une entente ait été conclue en vue de commencer les travaux et de pouvoir séparer dans une plus grande mesure la circulation locale et la circulation sur l'autoroute. Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour examiner d'autres possibilités d'améliorer la circulation dans le secteur de la rive nord. »

- Richard Walton, maire du district de North Vancouver

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournit un montant maximal de 20 605 000 $ pour la phase 4 de ce projet, dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique et le district de North Vancouver fournissent également un montant maximal de 20 millions de dollars chacun pour la phase 4.

Ce projet prend appui sur les trois précédentes phases de financement approuvé, ce qui porte le coût total du projet à 198 millions de dollars.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/fes-eea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html.

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/bc-fra.html.

Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html.

Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html.

Suivez les travaux du ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique :

http://tranbc.ca/.

Province de la C.-B. : www.gov.bc.ca/connect.

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada