Mise à jour : RCR au secondaire obligatoire au Québec

500 000 étudiants sont déjà formés

MONTRÉAL, QC--(Marketwired - 23 novembre 2017) - Félicitations à Sébastien Proulx, Ministre de l'Éducation, qui a annoncé samedi dernier que la RCR sera obligatoire à travers le Québec pour tous les élèves du secondaire 3.

Depuis 2006, la Fondation ACT travaille en partenariat avec le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le Ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'intégrer le programme de RCR à travers la province. Le tout a débuté avec l'engagement initial du Dr Philippe Couillard, alors Ministre de la Santé.

Depuis, la Fondation ACT a mis en place le programme dans 400 écoles secondaires publiques tout en insistant que le Gouvernement du Québec rende la formation de RCR obligatoire au niveau provincial afin d'assurer la pérennité du programme.

À ce jour, plus de 1 600 enseignants ont été formés à titre d'instructeurs et, à leur tour, ont formé 500 000 élèves du secondaire auxquels s'ajoutent 68 000 élèves à chaque année. Plusieurs vies ont déjà été sauvées (voir le lien Plusieurs vies sauvées).

La Fondation ACT est un organisme de bienfaisance national qui met sur pied le programme de RCR et DEA à travers le Québec et partout au Canada. ACT, avec l'appui de ses partenaires nationaux, AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada, ainsi que tous ses partenaires communautaires, a offert plus de 11 000 mannequins de pratiques aux écoles du Québec.

Sachant que huit arrêts cardiaques sur dix surviennent à la maison ou dans des endroits publics, équiper les jeunes avec la formation de RCR dans le cadre de leur cheminement scolaire au secondaire, aidera à long terme à hausser le taux de pratique de RCR par les citoyens.

" Nous sommes ravis que la RCR sera obligatoire, " indique Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT. " Les élèves vont transmettre leurs habiletés à sauver des vies à leurs familles actuelles et futures. Ceci aura pour effet de bâtir des collectivités plus fortes tout en sauvant des vies ".

Le prochain jalon d'ACT est d'optimiser le programme de RCR en ajoutant le volet de formation sur la défibrillation.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation ACT est un organisme de bienfaisance qui met sur pied le programme gratuit de RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme repose sur modèle communautaire primé de partenariat et soutien communautaire d'ACT. Les partenaires du domaine de la santé d'ACT qui se sont engagés à offrir le programme à Québec, ainsi qu'à toutes les écoles secondaires du Canada, sont AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada. À ce jour, le programme de formation en RCR a été mis sur pied dans plus de 1 790 écoles secondaires de partout au Canada, offrant à 3,9 millions de jeunes Canadiens le pouvoir de sauver des vies.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/11/23/11G148121/Images/Student_CPR_Demo_FR-12f4f6c5204b8765b144d4493406eded.jpg