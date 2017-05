MISE À JOUR - Restez sobre au volant pour un long week-end sans collision et sans tragédie

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 19 mai 2017) - Peu importe vos plans pour le week-end - séjour au chalet, balade en bateau, ou journée tranquille au soleil - MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, rappellent aux Canadiens l'importance d'éviter la conduite avec facultés affaiblies à tout prix.

" Nous souhaitons un merveilleux long week-end de plaisir et de soleil à toute la population, a déclaré Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Nous souhaitons également rappeler à tous l'importance de penser sécurité et de planifier des déplacements sobres pour le retour à la maison. "

La conduite avec facultés affaiblies tue des centaines de personnes chaque année et fait des dizaines de milliers de blessés. Dans tous les cas, il s'agit de décès et de blessures entièrement évitables. MADD Canada et Allstate du Canada encouragent tous les Canadiens à veiller à leur propre sécurité et à celle des autres ce week-end :

Quel que soit le véhicule - voiture, bateau, VTT, ou autre - ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies ;

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur ou un plaisancier dont les facultés semblent être affaiblies.

Il convient de souligner en outre que le risque de conduite avec facultés affaiblies peut être particulièrement élevé durant les longs week-ends et la saison estivale. Il s'agit là d'une des principales raisons qui ont motivé MADD Canada à créer sa Campagne 911 et à en redoubler l'intensité durant l'été. Cette campagne, commanditée par Allstate du Canada, compagnie d'assurance, et Maritime Ontario Freight Lines ltée, et appuyée par les services de police et des partenaires communautaires, encourage le public à appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies. Pour en savoir davantage au sujet de cette initiative, consultez la section " Campagne 911 " du site Internet de MADD Canada : http://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr.

" La sécurité des routes et des communautés est une priorité chez Allstate, a expliqué Ryan Michel, Président et PDG, Allstate du Canada, compagnie d'assurance. Nous sommes fiers de travailler avec MADD Canada et d'aider à faire passer le message de la conduite sobre. Ce n'est pas plus compliqué que de planifier ses sorties et de faire attention aux autres. Si tout le monde y met du sien, il sera possible d'éviter que le long week-end se termine en tragédie. "

Le message de la Campagne 911 est tout aussi pertinent sur l'eau. Si vous avez l'intention de faire du bateau cet été, n'oubliez pas que la conduite avec les facultés affaiblies comprend la conduite d'un bateau. Grâce au financement généreux de Transports Canada et la collaboration des services de police, des municipalités et des organismes maritimes, nous avons installé plus de 900 affiches de lutte contre la navigation avec les facultés affaiblies sur les sites de havres, de marinas et de descentes de bateau partout au Canada. MADD Canada a également produit des messages d'intérêt public et du matériel de sensibilisation aux dangers de la conduite d'un bateau sous l'emprise de l'alcool ou de drogues.

