MISE A JOUR/Stingray annonce l'embauche de 400 nouveaux employés ainsi que l'expansion de son siège social

Afin de répondre à la demande toujours croissante pour ses services partout dans le monde, Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est fier d'annoncer l'expansion de son siège social à Montréal ainsi que l'embauche de 400 nouveaux employés sur 5 ans.

« Nous avons récemment dévoilé des résultats annuels inégalés pour l'exercice 2017. Nos produits ont dépassé la barre des 100 millions de dollars. Les acquisitions récentes comme Yokee et C Music TV, les acquisitions à venir, la diversification de nos produits ici et ailleurs dans le monde, nos nouvelles ententes de service avec Amazon et Comcast et le lancement de nouvelles chaînes de vidéoclips en continu sont autant d'indicateurs clairs de notre capacité à croître dans les années à venir.

Il nous fallait donc une superficie additionnelle de 30 000 pieds carrés pour accueillir les quelques 400 nouveaux employés qu'il nous faut embaucher pour suivre la cadence de notre croissance », a déclaré M. Éric Boyko, président, co-fondateur et chef de la direction de Stingray.

« Je suis très heureux que Stingray ait choisi de s'implanter il y a maintenant dix ans à Montréal et, aujourd'hui, d'agrandir son siège social du Vieux-Montréal. Cette annonce est un bel exemple que la reprise économique de la métropole est bien réelle. Les 400 emplois créés aujourd'hui amélioreront la qualité de vie des Montréalais et je ne peux que m'en réjouir », a déclaré M. Denis Coderre, maire de Montréal.

« Nous devons saluer la réussite de nos entreprises technologiques qui, comme Stingray, se démarquent ici et ailleurs. L'annonce de l'agrandissement des bureaux de même que la création de quelque 400 emplois démontrent que nos actions ciblées en matière d'économie et de numérique portent fruit. En poursuivant sa croissance à Montréal, l'entreprise reconnaît non seulement le potentiel de la ville mais aussi la grande qualité des talents d'ici, » a ajouté Mme Dominique Anglade, ministre de l'Économie, la Science et de l'Innovation, et ministre responsable de la Stratégie numérique.

« Puisque les besoins des Canadiens évoluent constamment, nos industries créatives doivent s'y adapter et faire preuve d'innovation. Je suis heureuse que Stingray se soit montré à la hauteur de ce défi avec la création de 400 nouveaux emplois. Ce sont des changements comme ceux-ci qui assureront la prospérité de ce secteur clé et permettront la croissance économique afin de créer une classe moyenne plus forte et à laquelle plus de gens ont accès », a pour sa part déclaré l'Honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Montréal, une ville de dynamisme et de créativité

Stingray est basé à Montréal depuis ses débuts il y a dix ans. Malgré son déploiement à l'international, l'entreprise a toujours poursuivi son développement en misant sur le dynamisme de Montréal, du Québec et du Canada pour se hisser au rang de chef de file mondial de services musicaux multiplateformes.

« Cette identité et appartenance sont partie intégrante de notre culture d'entreprise. Tout comme la promotion et le rayonnement des artistes d'ici font partie de notre ADN, le dynamisme, l'innovation et la créativité des gens d'ici sont des gages de notre succès passé, présent et futur », a ajouté M. Éric Boyko.

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com.