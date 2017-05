Mise à jour sur la distribution des actions de Kintavar aux actionnaires de Géoméga

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 mai 2017) - Ressources Géoméga inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:GMA) désire informer ses actionnaires que la Société a été informée d'obligations règlementaires additionnelles et conséquemment la distribution à titre de retour de capital (la « distribution ») des actions ordinaires d'Exploration Kintavar inc. aux actionnaires de GéoMégA annoncée dans le communiqué du 1er mai 2017 doit être reportée à la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire de la Société afin de se conformer aux exigences statutaires prévoyant l'approbation des actionnaires pour la distribution projetée

GéoMégA regrette que ses actionnaires devront attendre un délai additionnel afin que la distribution soit complétée. Elle réitère néanmoins que la distribution en forme de retour de capital est dans le meilleur intérêt de ses actionnaires en fournissant les meilleurs conditions fiscales à ses actionnaires. En conséquence, GéoMéga prendra les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences statutaires afin de réaliser la distribution suite à l'obtention de l'approbation des actionnaires à la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire prévue en octobre 2017.

À propos de GéoMégA (www.geomega.ca)

GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l'engagement des parties prenantes et son dévouement à la transformation locale.

Actuellement, GéoMégA a 78 258 049 actions ordinaires en circulation.

À propos d'Innord

Innord est une filiale privée de GéoMégA (voir communiqué de presse publié le 2 mars 2015) détenue par GéoMégA à 96.1%. Le but d'Innord est de développer et d'optimiser le procédé exclusif de séparation d'ETR basé sur l'électrophorèse dont elle détient tous les droits. L'électrophorèse est la migration des espèces chargées (ions, protéines, particules) dans une solution en présence d'un champ électrique. Innord a déposé des demandes de brevet au Canada et aux États-Unis pour protéger ses droits sur son procédé de séparation novateur et cherche à en déposer dans d'autres juridictions.

