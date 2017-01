Mise en chantier de logements abordables à Happy Valley-Goose Bay

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont investi 75 000 $ dans la construction d'un logement de trois chambres destiné à une famille à faible revenu, à Happy Valley-Goose Bay.

Mme Yvonne Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires autochtones et du Nord et députée fédérale de Labrador, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador (SHTNL), en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref

Les gouvernements fédéral et provincial ont versé 75 000 $ pour ce projet, en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Le promoteur du logement est Habitat pour l'humanité - Terre-Neuve-et-Labrador.

D'ici la fin de 2017, les gouvernements fédéral et provincial auront fourni un financement de plus de 2,06 millions de dollars à Habitat pour l'humanité - Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de l'IDLA et créé 29 logements destinés à des personnes à revenu faible ou modeste partout dans la province.

La SHTLN a par ailleurs fourni depuis 1994 terrain ou main-d'œuvre pour la réalisation, par Habitat pour l'humanité, de 39 projets de construction à Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à travailler en partenariat avec des organismes tels qu'Habitat pour l'humanité afin de construire des logements sûrs, convenables et abordables qui sont nécessaires à la création de collectivités saines et durables. Ce nouveau logement fera une grande différence dans la vie de cette famille, un endroit qu'elle pourra fièrement appeler son foyer. Ce logement neuf constitue plus qu'un endroit sécuritaire et abordable où vivre, c'est la clé vers une vie meilleure pour la famille qui en fera son foyer. » - Yvonne Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires autochtones et du Nord et députée fédérale de Labrador

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est heureux de soutenir Habitat pour l'humanité dans la poursuite de son ojectif, qui consiste à aider les familles de la province à devenir propriétaires. Nous savons que l'accès à des logements sûrs et abordables contribue à l'épanouissement et à la prospérité des familles et des collectivités. Nous présentons toutes nos félicitations à cette nouvelle famille parrainée par Habitat pour l'humanité et leur souhaitons tous nos vœux pour ce nouveau départ. » - l'honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Donner un coup de main à raison d'une maison et à une famille à la fois, telle est notre mission à Habitat pour l'humanité. Grâce à l'aide très appréciée de nos bénévoles, à la générosité de nos donateurs et de nos commanditaires, nous avons pu faire de l'accession à la propriété une réalité pour notre nouvelle famille partenaire, à Happy Valley-Goose Bay. » - Sandra Whiffen, directrice générale, Habitat pour l'humanité - Terre-Neuve-et-Labrador

