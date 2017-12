Mise en service harmonieuse du moteur PT6A-140AG de Pratt & Whitney Canada équipant l'AT-502XP d'Air Tractor

SAVANNAH, GÉORGIE--(Marketwired - 4 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Deux photos soint associées à ce communiqué de presse.

Preuve d'une mise en service réussie, quelque 25 appareils AT-502XP propulsés par des moteurs PT6A-140AG ont été livrés à des clients des quatre coins du monde depuis l'homologation. La mise en service du dernier-né de Pratt & Whitney Canada destiné aux aéronefs agricoles se poursuit. D'ailleurs, celui-ci s'est très bien comporté pendant la saison d'épandage qui vient de se terminer dans l'hémisphère Nord. Pratt & Whitney Canada (P&WC) est une filiale à part entière d'United Technologies Corporation (UTC). (NYSE:UTX).

« Nous sommes ravis par la performance du moteur récemment commercialisé et des réactions positives que nous avons reçues des clients, indique Nicholas Kanellias, vice-président, Aviation générale, P&WC. Le moteur PT6A-140AG fait partie de la dernière génération de moteurs PT6A-140. D'ailleurs, 450 moteurs du genre sont utilisés dans le monde dans une variété d'applications. La série PT6A-140 a accumulé 500 000 heures de vol sans afficher une seule extinction en vol, a démontré une performance améliorée, une puissance supérieure de 15 % et une consommation spécifique de carburant plus efficace que les moteurs du même genre. »

Située à Iowa en Louisiane, O'Brien Flying Service a fait l'acquisition de deux appareils AT-502XP en prévision de la saison d'épandage de 2017. Les deux appareils ont volé 1 400 heures pendant la saison.

« Nous avons estimé que l'exploitation des deux nouveaux appareils AT-502XP au cours de la dernière saison nous a permis dans l'ensemble d'être de 12 à 18 % plus efficaces en ce qui concerne la consommation de carburant et la vitesse de convoyage, révèle Dwayne O'Brien, propriétaire d'O'Brien Flying Service. Quiconque vole dans la région du golfe du Mexique sait que les taux d'humidité élevés et les températures estivales de 37 °C, voire plus, sont courants ici; le moteur PT6A-140AG n'a connu aucune baisse de régime, quelles qu'aient été les conditions. »

Optimisé pour les conditions d'exploitation en altitude et par temps chaud, le PT6A-140AG utilise ses 867 SHP jusqu'à des températures de 44 ºC, ce qui aide les exploitants à augmenter leur productivité et leurs marges bénéficiaires. Doté de composantes rotatives affichant des limites cycliques plus élevées que les moteurs concurrents, le PT6A-140AG sera toujours à la tâche bien après que les autres moteurs auront été envoyés en révision.

« Notre équipe d'ingénierie a travaillé de concert avec Air Tractor pendant le processus d'homologation de l'appareil, explique Nicholas Kanellias. Cette approche collaborative a permis dans une mesure considérable la mise en service harmonieuse de l'appareil AT-502XP. Les deux entreprises ont en commun un rigoureux processus de mise en service fondé sur leurs nombreuses années de collaboration, ce qui en définitive profite à nos clients. »

L'AT-502XP d'Air Tractor a été approuvé par les autorités de l'aviation pour son utilisation aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud et en Australie, autant de pays où vole aujourd'hui l'appareil.

Le moteur PT6A-140AG a d'abord été homologué en 2012 pour propulser le Cessna Grand Caravan EX. À la suite de la commercialisation du moteur PT6A-140AG, variante spécialement créée pour le segment de l'épandage aérien, les deux grands avionneurs de l'industrie agricole, Air Tractor et Thrush, ont choisi le moteur pour équiper leur appareil d'une capacité de 500 galons.

L'accès et la maintenance du moteur PT6A-140AG, au même titre que tous les autres modèles de moteurs PT6A, sont facilités du fait de sa conception modulaire et du montage externe des injecteurs de carburant. Il est par ailleurs possible de prolonger l'intervalle entre les révisions (TBO) à 8 000 heures ou 15 ans, selon le type d'exploitation et indépendamment du nombre de cycles du moteur. Relativement simples, les inspections courantes du moteur peuvent être réalisées sans dépose, sur le terrain ou dans le hangar. Pour les exploitants, un intervalle plus long sans dépose et un environnement d'entretien prévisible peuvent se traduire par des revenus plus élevés.

P&WC participe à l'expo de l'aviation agricole de la National Agricultural Aviation Association et tiendra le stand 531 à Savannah en Géorgie du 4 à 7 décembre. Les exploitants sont invités à le visiter pour discuter avec un représentant du marketing ou du service à la clientèle.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Remarque à l'intention des rédacteurs en chef :

Suivez-nous sur Twitter (https://twitter.com/pwcanada) et Facebook (https://www.facebook.com/PrattWhitneyCanada) pour les toutes dernières nouvelles nous concernant.

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les lien suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/1105632.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/PT6A_140AG_Lethbridge_2017_0054.jpg