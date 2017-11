Mise à jour sur le processus de liquidation de 9342-8530 Québec inc. (anciennement Diagnocure inc.)

PricewaterhouseCoopers inc.

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - PricewaterhouseCoopers inc. (le « Liquidateur »), en sa qualité de liquidateur pour 9342-8530 Québec inc. (anciennement Diagnocure inc., la « Société »), fait le point sur le processus de liquidation de la Société qui avait été approuvé par ses actionnaires le 19 mai 2016.

Le 28 février 2017, le Liquidateur annonçait qu'aucun document d'information continue (états financiers intermédiaires, rapports de gestion ou attestations y afférents) supplémentaire ne serait déposé pour le compte de la Société au cours de du processus de liquidation. Par conséquence, l'Autorité des marchés financiers a imposé une interdiction d'opération sur les titres de la Société aux termes de l'Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

Le processus de liquidation des actifs et de règlement des obligations de la Société est maintenant complété. Les déclarations fiscales finales de la Société seront produites et transmises aux autorités compétentes dans les prochains jours. En conséquence, le Liquidateur sera en attente des Certificats de Décharge des instances gouvernementales afin de compléter la dissolution de 9342-8530 Québec inc.

Suite à ce processus, le Liquidateur produira un compte définitif de liquidation et, à ce jour, est en mesure d'informer les actionnaires que le reliquat des biens suite à l'exécution des obligations restantes de la Société dans le cadre du processus de liquidation ne permettra pas de procéder à une distribution en argent aux actionnaires.