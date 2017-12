Mise à jour sur notre partenaire stratégique, l'embauche d'un conseiller financier et mise à jour opérationnelle

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 déc. 2017) - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX CROISSANCE:CRE)(OTCQX:CRECF)(FRANCFORT:F12) fait une mise à jour sur les discussions avec notre partenaire stratégique, l'embauche d'un conseiller financier ainsi qu'à propos de ses opérations.

Mise à jour sur les discussions avec notre partenaire stratégique

Comme mentionné dans le communiqué de presse daté du 9 septembre 2015, en vertu de leur entente de collaboration (« l'Entente »), Critical Elements et Helm AG (« Helm ») disposaient d'un délai d'au plus 60 jours à compter de la finalisation de l'étude de faisabilité de la Société, déposée le 20 octobre 2017, en utilisant leurs efforts commercialement raisonnables, pour conclure et exécuter un contrat de type « Take or Pay Off-take ». Comme ce contrat n'a pas été conclu entre les parties dans le délai prescrit, Critical Elements a choisi de ne pas accorder de prolongation à cet égard et a avisé Helm de sa décision de résilier l'Entente.

Embauche d'un conseiller financier

La demande mondiale pour les produits au lithium s'est récemment intensifiée avec le lancement agressif des plates-formes de véhicules électriques OEM et les mandats gouvernementaux pour l'électrification des véhicules. Cela s'est accompagné d'importants financements en équité ainsi que d'investissements stratégiques, de fusions et acquisitions dans le secteur du lithium.

Les résultats convaincants de l'étude de faisabilité de Critical Elements, publiés en septembre 2017, ont accru la visibilité et le profil de la Société au sein d'un solide marché du lithium. Le Projet Rose lithium-tantale (le « Projet Rose » ou le « Projet ») est un important gisement de lithium dans la juridiction stable de Québec, Canada.

La Société a retenu les services de Canaccord Genuity Corp. à titre de conseiller financier stratégique pour rechercher, engager et évaluer des partenaires stratégiques mondiaux et des investisseurs afin de faire avancer le Projet Rose jusqu'à la production.

Mise à jour opérationnelle

Depuis le dépôt de l'étude de faisabilité, la Société a déployé des efforts considérables pour les prochaines étapes du développement du Projet Rose notamment :

Progresser sur plusieurs fronts, y compris l'expansion de l'équipe opérationnelle de la Société afin de se préparer à l'étape des permis et de la construction du Projet Rose. L'équipe compte débuter au premier trimestre de 2018, l'étude de faisabilité définitive de l'usine de carbonate.





Critical Elements travaille en étroite collaboration avec la communauté d'Eastmain afin de finaliser, au cours du prochain trimestre, l'entente sur les répercussions et les avantages. De plus, plusieurs rencontres et discussions ont été tenues entre les représentants d'Eastmain et l'équipe de Critical Elements dans le but de mettre un plan en œuvre et de sensibiliser la communauté Eastmain aux possibilités d'emplois, aux programmes de formation offerts et aux opportunités d'affaires que le Projet va générer.





Des réunions ont été tenues avec Hydro-Québec afin de faire progresser l'étude sur le déplacement de la ligne hydroélectrique. Les discussions avancent bien et nous prévoyons mettre en place la nouvelle ligne électrique pour notre démarrage prévu en 2020.





La Société est en appel d'offres pour l'ingénierie de détail du Projet et s'attend à attribuer le contrat au premier trimestre de 2018.





À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par Critical Éléments (Étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale, WSP, 20 octobre 2017) qui est basée sur des prédictions de prix de 750 $US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5% Li 2 O), de 1 500 $US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6% Li 2 O), et de 130 $ US/kg pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0.75 $US/$CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 48,2 % et la VAN à 1 257 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. Voir le communiqué de presse daté du 6 septembre 2017. L'analyse financière repose sur des ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d'une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l'application appropriée des paramètres techniques et économiques, pour soutenir la planification minière et évaluer la viabilité économique du dépôt.

Le plan de minage propose d'extraire 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stérile par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour et 350 jours d'exploitation par année. Le plan d'exploitation à ciel ouvert résulte en une vie minière de 17 ans.

La mine excavera un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li 2 O et 133 ppm de Ta 2 O 5 . L'usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts d'exploitation, la durée de vie estimative du projet et de la mine, la construction de la mine et des infrastructures associées, le calendrier et l'ampleur de la production future, les coûts de production, le succès des activités d'exploitation minière, la capacité d'obtenir les permis dans les délais prévus, l'envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement économique, les impacts sur l'environnement, la communauté et le milieu social, le marché du lithium et du tantale et les prix de vente, la conclusion d'ententes de type « off-take » et les acheteurs du produit, l'évaluation environnementale et les permis s'y rattachant, la possibilité d'obtenir du financement à des conditions acceptables, les opportunités pour optimiser le projet à court et long terme, et la continuité quant au dialogue et la qualité des relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les énoncés prospectifs sont basés sur des présomptions qui, de l'opinion de la direction, sont raisonnables au moment où de tels énoncés sont faits. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l'exactitude de ces énoncés prospectifs puisque les événements futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. Les facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs inclus, sans s'y limiter : la capacité de la Société d'obtenir des sources de financement suffisantes pour avancer et compléter le projet, les incertitudes reliées aux estimations des ressources et des réserves minérales que possède la Société, les incertitudes reliées à l'offre et la demande mondiale pour le lithium et le tantale ainsi que le marché et le prix de vente, les incertitudes reliées à la possibilité de conclure des ententes de type « off-take » et des contrats d'approvisionnement, les incertitudes reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les incertitudes reliées aux opportunités d'optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société pour l'année financière se terminant le 31 août 2017 ou tout autre document d'information pouvant être consulté sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes sont donnés en date du présent communiqué de presse et la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.